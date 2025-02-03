Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выдал бред о том, что в мире страдают из-за отсутствия возможность соревноваться с представителями РФ. В частности, он отметил, что организация активно работает с Европейским футбольным союзом (УЕФА) о возвращение в турниры.

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Об этом Митрофанов рассказал в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что все больше стран якобы выступают за допуск российских команд к самым престижным футбольным соревнованиям.

"Работа идет, сторонников нашего возвращения много, но много и противников. Сейчас больше сторонников. Но как только вопрос возвращения начинает выноситься, то те, кто был "за", начинают аккуратно – на всякий случай, чтобы подстраховаться — как минимум молчать. Сейчас же вполне конкретно коллеги говорят о том, что международное футбольное сообщество страдает в связи с отсутствием России и хотело бы нашего скорейшего возвращения. Мне кажется, это результат в том числе и нашей совместной работы. Все мы работаем в одном направлении", – сказал Митрофанов.

Ранее он назвал две страны, которые заняли наиболее жесткую позицию в отношении возможности допуска российских клубов и сборных к турнирам УЕФА.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась фантазиями на тему того, что российские футбольные команды будут вскоре возвращены в международные соревнования, а "голос Украины всем уже надоел".

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