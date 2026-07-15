Секрет крепкого пресса без тренажерного зала: 5 силовых упражнений для подтянутой талии

Сильный кор – это не только красивый пресс, но и лучшая осанка, равновесие и выносливость в повседневной жизни. Добиться рельефной талии можно даже без тренажеров и спортивного оборудования, используя лишь вес собственного тела.

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Главное – регулярно выполнять упражнения, которые комплексно нагружают мышцы живота и туловища. Этот простой комплекс из пяти силовых упражнений от eatthis.com поможет сделать тренировки эффективными даже в домашних условиях.

Многие мужчины стремятся сформировать сильный и выразительный пресс не только ради внешнего вида. Хорошо развитые мышцы кора поддерживают позвоночник, улучшают осанку, помогают выполнять повседневные движения и повышают эффективность во время занятий спортом. Именно поэтому регулярные силовые тренировки должны быть частью любой фитнес-программы.

Хотя упражнения с дополнительным весом остаются популярными, не менее результативным способом развития силы является работа только с собственным весом. Такой формат тренировок позволяет качественно нагрузить мышцы живота без какого-либо спортивного инвентаря.

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По словам тренера Эйприл Гатлин, во время силовых упражнений кора работает практически постоянно.

"Кор напрягается и сокращается при всех выполняемых подъемах, поэтому он не только укрепляется в смысле наращивания более прочной мышечной массы, но и укрепляется в своей выносливости", – объясняет Хатлин.

Специалистка рекомендует выполнять приведенный ниже комплекс в течение двух минут и повторить его пять раз. Такой подход поможет хорошо нагрузить мышцы живота и улучшить их силу.

Поочередные повороты тела

Лягте на спину и разведите руки в стороны для устойчивости. Согните ноги в коленях и поднимите стопы над полом. Медленно опускайте ноги вправо, не касаясь пола, после чего вернитесь в центр и выполните движение влево.

Чтобы усложнить упражнение, выпрямите ноги и выполняйте движение, напоминающее работу автомобильных стеклоочистителей. Выполните в общей сложности 20 повторений.

Поочередные V-подъемы одной ногой

Исходное положение – лежа на спине. Выпрямите ноги, а руки вытяните за голову. Одновременно поднимите туловище и левую ногу, стараясь дотронуться руками до стопы. Вернитесь в исходное положение и повторите движение с правой ногой. Сделайте 12 повторений, чередуя ноги.

Поочередные дотягивания до пяток

Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на пол. Руки оставьте вдоль туловища. Слегка приподнимите голову, плечи и верхнюю часть спины, после чего потянитесь правой рукой к правой пятке, а левой – к левой. Выполните 12 повторений.

Опускание бедра в боковой планке

Лягте на бок, опираясь на предплечье. Ноги сложите одна на другую. Верхнюю руку можно положить на бедро или за голову. Поднимите таз, удерживая тело в прямой линии. Затем медленно опустите бедро почти до пола, не касаясь его, и снова вернитесь в исходное положение. Сделайте по 12 повторений на каждую сторону.

Скручивание "бабочка"

Лягте на спину, соединив подошвы ног между собой, а колени разведите в стороны. Руки положите за голову. На выдохе поднимайте верхнюю часть туловища, после чего плавно опускайтесь обратно. Следите за тем, чтобы поясница на протяжении всего упражнения оставалась прижатой к полу. Выполните 12 повторений.

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