Сила после 50 лет: 6 упражнений, которые возвращают телу выносливость

После 50 лет тело начинает меняться, и поддерживать силу и активность становится важнее, чем когда-либо. Регулярные физические упражнения помогают сохранить подвижность, укрепить мышцы и снизить риск травм в повседневной жизни.

При этом не обязательно проводить часы в спортзале – достаточно простого, но системного комплекса. Именно такие ежедневные упражнения могут стать основой здорового и активного старения, пишет eatthis.com.

Исследования подтверждают: без силовой нагрузки мышечная масса постепенно уменьшается с годами. В то же время тренировки с сопротивлением способны не только замедлить этот процесс, но и частично восстановить утраченный мышечный тонус. Кроме регулярных тренировок несколько раз в неделю, важную роль играет ежедневная активность – она поддерживает суставы, координацию и общую выносливость.

Чтобы помочь мужчинам 50+ ориентироваться в базовых упражнениях, специалисты по фитнесу советуют простой комплекс, который можно выполнять дома без сложного оборудования. Ниже — шесть упражнений, которые задействуют все тело и легко адаптируются под разный уровень подготовки.

Приседания с собственным весом

Это упражнение укрепляет ноги, ягодицы и мышцы кора, а также имитирует обычные движения – например, подъем и приседания со стула.

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, носки немного наружу. Напрягите пресс и держите спину прямой. Отводите таз назад и плавно опускайтесь, как будто садитесь. Опускайтесь до уровня, пока бедра почти параллельны полу (или комфортно для вас). Следите, чтобы колени не "проваливались" внутрь. Поднимайтесь, толкаясь пятками, и в конце движения сжимайте ягодицы.

Рекомендация: 2-3 подхода по 12-15 повторений, отдых 30-45 секунд.

Отжимания

Классические отжимания помогают укрепить верхнюю часть тела без лишней нагрузки на суставы.

Примите положение планки, ладони под плечами. Тело держите ровным, ноги вытянуты. Напрягите пресс и ягодицы. Медленно опускайте грудь вниз, сгибая локти. Локти держите под углом назад, не разводите широко. Вернитесь в исходное положение, оттолкнувшись руками.

Рекомендация: 2-3 подхода по 8-12 повторений, отдых 45-60 секунд.

Ягодичный мост

Это упражнение укрепляет бедра и поясницу, снижая риск боли в спине.

Лягте на спину, ноги согнуты, стопы на полу. Расположите их на ширине бедер. Напрягите пресс и прижмите поясницу к полу. Поднимайте таз вверх, толкаясь пятками. В верхней точке сожмите ягодицы, не прогибая спину. Задержитесь на 1-2 секунды и опуститесь вниз.

Рекомендация: 2-3 подхода по 8-12 повторений, отдых 45-60 секунд.

Тяга с лентой (стоя)

Это движение развивает мышцы спины и помогает улучшить осанку.

Закрепите эластичную ленту на уровне груди. Возьмите ручки и выпрямите руки. Станьте ровно, колени немного согнуты. Тяните ленту к себе, отводя локти назад. Сведите лопатки в конце движения. Вернитесь медленно в исходное положение.

Рекомендация: 2-3 подхода по 8-12 повторений, отдых 45-60 секунд.

Планка

Одно из лучших упражнений для укрепления глубоких мышц живота и стабилизации спины.

Опирайтесь на предплечья или ладони, локти под плечами. Вытяните ноги назад, опираясь на носки. Держите тело ровной линией. Напрягите пресс и ягодицы. Не допускайте провисания таза или его подъема. Дышите ровно.

Рекомендация: 20-40 секунд удержания, 2-3 подхода, отдых 45-60 секунд.

Подъемы на платформу (step-up)

Функциональное упражнение, имитирующее подъем по лестнице и укрепляющее ноги и баланс.

Станьте перед прочной платформой или ступенькой. Поставьте одну ногу на опору. Держите корпус ровно и напрягите пресс. Поднимитесь, используя силу передней ноги. В верхней точке полностью выпрямитесь без "замыкания" колена. Медленно опуститесь назад.

Рекомендация: 2-3 подхода по 8-12 повторений на каждую ногу, отдых 30-45 секунд.

