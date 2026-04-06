Забудьте о скручиваниях: как избавиться от жира на талии после 50 лет
После 50 лет многие люди замечают, что жир в зоне талии накапливается быстрее и избавиться от него становится сложнее. Привычные упражнения на пресс не всегда дают желаемый результат, поэтому стоит изменить подход к тренировкам.
Эксперты советуют обратить внимание на упражнения стоя, которые лучше задействуют мышцы кора и помогают эффективнее сжигать жир. Издание eatthis.com опубликовало простой, но действенный комплекс движений, который поможет сделать талию стройнее даже после 50 лет.
Причин появления жира в области талии может быть несколько: гормональные изменения, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание или постоянный стресс. Кроме эстетического дискомфорта, такая проблема может сигнализировать о повышенных рисках для здоровья – в частности развитие гипертонии, ожирения, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и даже апноэ сна.
Впрочем, хорошая новость заключается в том, что правильно подобранные тренировки способны существенно изменить ситуацию и помочь сформировать крепкий и подтянутый кор.
"Многие недооценивают значение кора, ведь это не только пресс. Это вся средняя часть тела – от передней зоны до боков и спины. В нее входят прямые мышцы живота, косые мышцы, бедра и поясница. Работа над кором – это не только скручивания, но и разнообразные движения, нагружающие его с разных сторон и в разных плоскостях", – объясняет тренер Коул Франкум.
Именно поэтому упражнения в положении стоя становятся особенно эффективными.
"Упражнения стоя могут помочь избавиться от "боков" быстрее, чем скручивания. Особенно после 50 лет, ведь они более функциональны, безопасны для суставов и активно привлекают косые мышцы и стабилизаторы кора", – добавляет тренер Аманда Гримм.
Ниже – подборка самых эффективных упражнений, которые помогут уменьшить объем талии.
Смещенное удержание веса
Это упражнение предусматривает удержание отягощения с одной стороны тела с последующей сменой стороны.
"Мышцы кора с противоположной стороны активно работают, чтобы удержать тело в вертикальном положении и не позволить весу "перетянуть" вас в сторону. Такой принцип называется антифлексией и прекрасно укрепляет глубокие мышцы, особенно косые", – объясняет Франкум.
Как выполнять:
- станьте ровно, ноги на ширине бедер, напрягите пресс;
- возьмите гантель или гирю в одну руку;
- держите корпус неподвижным, не наклоняясь в сторону;
- через некоторое время смените руку.
Марш с асимметричной нагрузкой
Это упражнение заключается в медленной ходьбе с весом в одной руке.
"Марш – отличный способ активировать бедра, нижний пресс и улучшить стабилизацию. К тому же он растягивает мышцы бедер, ягодиц и поясницы. Это очень функциональное движение, которое имитирует ежедневные действия – например, ходьбу или подъем по лестнице", – отмечает Франкум.
Как выполнять:
- станьте прямо, ноги на ширине бедер, держа гантель в одной руке;
- поднимайте колени поочередно до уровня бедер;
- двигайтесь медленно и контролируемо;
- выполняйте 3 подхода по 20-40 секунд на каждую сторону.
Диагональные подъемы гантели
Это упражнение тренирует контроль вращения и укрепляет косые мышцы.
"Оно заставляет работать как косые, так и поперечные мышцы живота, контролируя диагональные движения и вращения", – объясняет Франкум.
Как выполнять:
- станьте ровно, ноги на ширине плеч;
- держите гантель возле бедра;
- поднимайте ее по диагонали к противоположному плечу, поворачивая корпус;
- медленно вернитесь назад;
- выполните 8-10 повторений на каждую сторону.
Ротации с эспандером или тросом
Это упражнение предполагает вращение корпуса с сопротивлением.
"Здесь сочетаются вращение и антиротация, что помогает лучше контролировать движение и укрепляет кор", – говорит Франкум.
Как выполнять:
- закрепите эспандер на уровне груди;
- станьте боком к точке крепления;
- держите ленту обеими руками;
- вращайте корпус в противоположную сторону;
- медленно вернитесь в исходное положение;
- выполните 6-10 повторений в каждую сторону.
Боковые наклоны с гантелью
Это упражнение помогает сформировать четкую линию талии.
"Оно непосредственно нагружает косые мышцы через боковые сгибания туловища", – подчеркивает Франкум.
Как выполнять:
- станьте прямо, ноги на ширине бедер;
- держите гантель в одной руке;
- медленно наклоняйтесь в сторону веса;
- вернитесь в исходное положение;
- выполните 2 подхода по 12-15 повторений в каждую сторону.
