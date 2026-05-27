Скандинавская ходьба: простая привычка, которая укрепляет сердце и помогает сжигать калории

Скандинавская ходьба становится все более популярной среди людей всех возрастов, ведь сочетает простоту, пользу для здоровья и умеренную физическую нагрузку. Такой вид активности помогает не только поддерживать форму, но и улучшает работу сердца, суставов и мышц.

Специалисты отмечают, что тренировки с палками позволяют сжигать больше калорий, чем обычная ходьба, и привлекают почти все тело к работе. Именно поэтому скандинавскую ходьбу сегодня выбирают как новички, так и профессиональные спортсмены, пишет edition.cnn.com.

Во многих странах Европы и мира все чаще можно увидеть людей, которые ходят со специальными палками как в парках и лесах, так и просто по улицам городов. Такие палки помогают поддерживать равновесие, уменьшают нагрузку на суставы и делают передвижение более комфортным.

Особую пользу дает именно скандинавская ходьба – техника, предусматривающая активную работу руками во время движения. Исследования показывают, что она может помогать людям с хроническими заболеваниями, в частности уменьшать усталость и болевые ощущения у пациентов с фибромиалгией.

Также ученые пришли к выводу, что этот вид физической активности улучшает функциональные возможности людей с ишемической болезнью сердца даже эффективнее, чем некоторые интенсивные тренировки. Речь идет о способности человека выполнять ежедневные нагрузки – например, подниматься по лестнице или переносить покупки.

По данным специалистов Института Купера в Далласе, во время скандинавской ходьбы человек может сжигать примерно на 20% больше калорий, чем во время обычной прогулки. Другие оценки свидетельствуют, что этот показатель иногда возрастает почти на 67%. Причина заключается в том, что во время такой тренировки активно работают не только ноги, но и верхняя часть тела. В процессе движения задействуется до 80-90% всех мышц.

Директор спортивной кардиологии Университета Лозанны, врач Аарон Баггиш объяснил, что скандинавская ходьба сочетает нагрузку для верхней и нижней частей тела, благодаря чему тренировка становится значительно эффективнее.

Вице-президент Ассоциации скандинавской ходьбы Северной Америки Иван Семиреченский отмечает, что этот вид спорта подходит абсолютно всем. Бывший артист балета использовал такую ходьбу во время восстановления после проблем с позвоночником.

"Некоторые считают, что это вид спорта для взрослых, но он для всех. Это также очень социальный вид спорта. Вы можете создавать клубы и даже команды", – отметил Семиреченский.

Действительно, в мире регулярно проводят соревнования по скандинавской ходьбе. Самыми распространенными дистанциями являются 5, 10 и 20 километров.

Чем отличаются палки для скандинавской ходьбы?

Такие палки имеют специальные перчатки или фиксаторы для рук, благодаря которым их не нужно постоянно сильно сжимать. Это позволяет эффективнее передавать нагрузку на плечи и руки.

"Вы передаете больше энергии своим рукам и плечам", – объяснил Баггиш.

Кончики палок имеют особый наклон, ведь во время ходьбы они касаются земли ближе к пятке или середине стопы. Человек отталкивается назад при каждом шаге, что и обеспечивает дополнительную нагрузку и помощь во время движения.

"Чтобы получить максимальную пользу от скандинавской ходьбы, нужно делать это правильно. Во время похода вы постоянно держите палку. Здесь вы отталкиваете палку назад, отпускаете ее, поднимаете назад и снова держите", – сказал Семиреченский.

Специалисты рекомендуют скандинавскую ходьбу как профессиональным спортсменам, так и людям с умеренной физической активностью или определенными трудностями с передвижением. Палки помогают лучше контролировать равновесие и безопаснее преодолевать сложные участки дороги.

Освоить технику можно довольно быстро

По словам Баггиша, большинству людей достаточно нескольких минут, чтобы понять основные движения, а через несколько недель техника становится естественной. Он также убежден, что обучение не занимает много времени.

"Это зависит от того, насколько хорошо вы координируете движения. Но не стоит слишком много об этом думать. Это не что-то особенное. Это естественная ходьба", – сказал он.

Особенно заметной польза становится для людей с проблемами равновесия. По словам врачей, ходьба с палками значительно облегчает подъемы и обеспечивает стабильность во время спусков.

"Больше всего нравится ходить вверх с палками, поскольку усилия кажутся гораздо меньшими. Именно здесь палки действительно имеют преимущество. Они помогают подниматься вверх для создания силы, а спускаться – для стабильности", – объяснил Баггиш.

Начинающим советуют начинать с коротких занятий примерно по 10 минут и постепенно увеличивать продолжительность тренировок. Перед стартом желательно проконсультироваться с врачом, особенно если есть проблемы с сердцем, суставами или равновесием.

В перспективе оптимальным вариантом считают 30-минутные тренировки пять раз в неделю. Если во время занятий возникает боль, тренировки следует сразу прекратить.

Люди, которые пользуются тростью, также могут попробовать этот формат физической активности после консультации со специалистом или физиотерапевтом.

"Большинство людей обнаруживают, что в конце концов предпочитают палки, а не трости, для любой длительной ходьбы", – отметил Баггиш.

Семиреченский добавляет, что польза скандинавской ходьбы выходит далеко за пределы обычной физической активности.

"Скандинавская ходьба помогает людям восстанавливаться после операций, поддерживать форму тела, решать проблемы с суставами, поддерживать здоровье мозга и тому подобное. Она помогает людям оставаться максимально здоровыми в течение всей жизни", – сказал он.

