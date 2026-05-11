Сколько нужно ходить каждый день, чтобы сделать живот плоским: объяснение фитнес-тренера

Ходьба остается одним из самых простых и одновременно самых эффективных способов поддерживать физическую форму без изнурительных тренировок. Она не требует специального оборудования и подходит людям разного возраста и уровня подготовки.

Последние исследования и советы фитнес-экспертов подтверждают, что регулярные прогулки могут влиять даже на уменьшение жировых отложений в области живота. Важно лишь знать, сколько времени нужно ходить ежедневно, чтобы получить заметный результат, пишет eatthis.com.

Фитнес-тренер Аманда Гримм отмечает, что ходьбу часто недооценивают как физическую нагрузку, хотя она может быть эффективной в уменьшении жировых отложений в области живота.

"Ходьба часто недооценивается как физическая нагрузка, но она может быть отличным способом уменьшить жир на животе. Однако пятиминутная прогулка по кварталу, во время которой вы листаете телефон, не даст желаемого результата. Если вы хотите заметно уменьшить жир на животе, вам понадобится немного больше усилий", – объяснила эксперт.

Сколько времени нужно ходить?

По словам Аманды, для большинства людей оптимальным является ежедневная ходьба продолжительностью от 30 до 60 минут. Именно такой режим может дать видимые результаты уже через 4-8 недель регулярных занятий.

"Точное время зависит от других факторов, таких как возраст, рацион и индивидуальный метаболизм", – подчеркнула тренер.

Как сделать ходьбу более эффективной?

Тренер советует не ограничиваться простой прогулкой, а постепенно усложнять нагрузку.

Добавляйте интенсивность

Если ходьба является основным видом активности, ее можно сделать более эффективной за счет интервалов или подъемов в гору.

"Вам нужно найти темп, при котором вы немного задыхаетесь, но все еще можете вести разговор. Если вы можете добавить несколько подъемов или чередовать быстрые рывки с более умеренным темпом, то это будет еще лучше. Это действительно может помочь увеличить количество сожженных калорий и ускорить потерю жира", – отметила Гримм.

Сочетайте с другими тренировками

Ходьба является безопасной для суставов, поэтому подходит как базовая нагрузка, особенно для людей старшего возраста. Однако лучших результатов в снижении жировой массы и тонизировании мышц можно достичь в сочетании с другими видами физической активности.

Регулярность имеет ключевое значение

Аманда отмечает, что важнейшим фактором является стабильность.

"Последовательность всегда побеждает случайные вспышки активности, даже при более высокой интенсивности. Регулярные ежедневные прогулки создают стабильный дефицит калорий, что необходимо для сжигания жира", – объяснила она.

Техника ходьбы тоже важна

Правильная техника влияет как на эффективность, так и на безопасность тренировок.

"Вы должны делать это правильно, чтобы получить максимальную пользу и избежать травм. Избегайте слишком медленной ходьбы, следите за своей осанкой и меняйте интенсивность, чтобы постоянно ставить перед своим телом новые вызовы, если вы хотите получить максимальный потенциал сжигания жира от ходьбы", – посоветовала Гримм.

