Скрывает роман с бразильской моделью: соперник Усика имеет тайного ребенка от эффектной брюнетки, как сообщают источники британских СМИ

Будущий соперник украинского чемпиона Александра Усика (23-0, 14 КО) британец Даниэль Дюбуа (22-2, 14 КО) в отличие от многих своих коллег держит личную жизнь в тайне, но в прошлом году немного приподнял завесу и показал свою эффектную бразильскую возлюбленную. А, по информации британских СМИ, чемпион мира IBF в супертяжелом весе мог жениться во время отпуска, а в начале 2025-го впервые стать отцом.

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Накануне поединка 19 июля на легендарном "Уэмбли" OBOZ.UA собрал немного информации о тайных отношениях Даниэля.

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По информации SportsCasting, чемпион мира IBF состоит в отношениях с бразильянкой по имени Раиса Фокс. Девушка Дюбуа – бывшая модель подиума, которая несколько лет работала на родине и в Милане, прежде чем переехать в Лондон, где она живет сейчас. По образованию – психолог.

"Есть только два способа прожить жизнь. Первый – прожить ее так, будто чудес не существует. Второй – так, будто все – чудо", – считает бывшая модель.

Неизвестно, когда между Даниэлем и Раисой начались отношения, но в ноябре 2023 года она выложила фото в боксерских перчатках и написала: "1 месяц влюбленности в бокс".

В прошлом году перед поединком с Энтони Джошуа, который закончился победой Дюбуа нокаутом, боксер опубликовал совместное фото пары с подписью: "Бразильская королева". Также британский боец делился фотографией с Раисой под названием: "Я и моя девушка вышли на день". Но потом удалил все совместные снимки.

Между тем, в сентябре прошлого года в британских СМИ появилась информация, что Дюбуа не только состоит в отношениях, но и скоро станет отцом. Мол, его эффектная девушка беременна, что подтверждали и фотографии Раисы. А более поздние некоторые издания подтвердили, что у чемпиона и его возлюбленной родился сын.

И хотя на странице Раисы в Instagram также нет совместных фотографий с Даниэлем, в конце марта она в определенной степени подтвердила, что стала мамой, а боксер – отцом. Девушка выложила фото малыша с подписью: "Поздравляю всех! Я – Зион Рио Дюбуа".

Также британским СМИ из собственных источников может быть известно, что Дюбуа и его возлюбленная уже могут быть женаты. Предположительно, церемония состоялась в конце сентября или в начале октября 2024 года, когда Даниэль наслаждался отдыхом в Бразилии с друзьями и семьей. Информатор SportsCasting сообщил, что во время путешествия Дюбуа и его девушка Раиса, возможно, поженились.

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