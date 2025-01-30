Спасла собака: американский фигурист чудом не погиб в авиакатастрофе в США

Американский фигурист Джон Маравилла чудом не оказался среди пассажиров рейса авиакомпании PSA Airlines, который потерпел катастрофу в Вашингтоне 30 января. 19-летний спортсмен не смог попасть на борт самолета из-за своей собаки, переноска с которой оказалась слишком большой.

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Об этом сам Маравилла рассказал в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По словам фигуриста, ему отказали в посадке вместе с питомцем, поэтому он вместе со своими друзьями решил отправиться домой на автомобиле.

"Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине", – сообщил Маравилла.

На своей странице в социальной сети Instagram спортсмен попросил забрать его из Канзаса, где с 20 по 26 января проходил чемпионат США. Позже он опубликовал фото с подписью "14-часовое путешествие начинается".

Напомним, что самолет Bombardier CRJ700 потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолетом. На его борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они, вероятно, погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, российские чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе в США 30 января.

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