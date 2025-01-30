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Спасла собака: американский фигурист чудом не погиб в авиакатастрофе в США

Александр Чеканов
Спортивные новости
2 минуты
2,7 т.
Спасла собака: американский фигурист чудом не погиб в авиакатастрофе в США

Американский фигурист Джон Маравилла чудом не оказался среди пассажиров рейса авиакомпании PSA Airlines, который потерпел катастрофу в Вашингтоне 30 января. 19-летний спортсмен не смог попасть на борт самолета из-за своей собаки, переноска с которой оказалась слишком большой.

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Об этом сам Маравилла рассказал в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По словам фигуриста, ему отказали в посадке вместе с питомцем, поэтому он вместе со своими друзьями решил отправиться домой на автомобиле.

Спасла собака: американский фигурист чудом не погиб в авиакатастрофе в США
Спасла собака: американский фигурист чудом не погиб в авиакатастрофе в США

"Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине", – сообщил Маравилла.

На своей странице в социальной сети Instagram спортсмен попросил забрать его из Канзаса, где с 20 по 26 января проходил чемпионат США. Позже он опубликовал фото с подписью "14-часовое путешествие начинается".

Спасла собака: американский фигурист чудом не погиб в авиакатастрофе в США
Спасла собака: американский фигурист чудом не погиб в авиакатастрофе в США

Напомним, что самолет Bombardier CRJ700 потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолетом. На его борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они, вероятно, погибли.

Спасла собака: американский фигурист чудом не погиб в авиакатастрофе в США

Как сообщал OBOZ.UA, российские чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе в США 30 января.

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