Стресс мешает тренировкам? Названы 3 упражнения, которые помогут восстановить силы без переутомления

Постоянный стресс может влиять не только на эмоциональное состояние, но и на эффективность физических нагрузок. В такие периоды организму особенно важно получать физическую нагрузку, которая помогает восстанавливаться, а не истощаться ещё больше.

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Именно поэтому тренировки с низкой нагрузкой становятся отличной альтернативой высокоинтенсивным занятиям. Они помогают укрепить мышцы, улучшить самочувствие и поддерживать хорошую физическую форму без чрезмерного стресса для организма, пишет eatthis.com.

Если раньше высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) помогали зарядиться силами, то теперь они могут вызвать противоположный эффект. Причина заключается в том, что подобные нагрузки стимулируют выработку кортизола – гормона стресса. Его избыток способен способствовать набору лишнего веса, повышению артериального давления и появлению постоянной усталости.

Именно поэтому инструктор рекомендует сделать акцент на более мягких видах физической активности.

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"Я рекомендую своим клиентам сосредоточиться на тренировках с низкой нагрузкой, которые могут полностью зарядить их батарейки, подарить им стройные и рельефные мышцы, а также оставить ощущение бодрости и энергии на весь день", – отмечает тренер Джеки Смит.

Такие тренировки позволяют телу постепенно укрепляться, улучшают подвижность суставов и способствуют восстановлению. В то же время они могут быть достаточно интенсивными – не удивляйтесь, если после занятия вы хорошо вспотеете.

Барре

Барре сочетает в себе элементы балета, силовых упражнений и функционального тренинга. Несмотря на невысокую ударную нагрузку на суставы, это занятие прекрасно задействует глубокие мышцы благодаря коротким повторяющимся движениям и пульсациям. Интенсивность может варьироваться в зависимости от программы и преподавателя, однако такая тренировка помогает сделать тело более подтянутым, не создавая чрезмерной нагрузки на нервную систему.

Йога

Йога сочетает физическую активность с практиками осознанного дыхания и концентрации. Во время выполнения асан внимание переносится на собственное тело, что помогает отвлечься от повседневных забот. Благодаря этому после занятия многие люди испытывают спокойствие, внутреннее равновесие и психологическую разгрузку.

Йога-скульптура

Этот формат объединяет расслабляющие элементы классической йоги с силовыми упражнениями. Тренировка включает виньясы, планки, приседания, упражнения для мышц кора и кардионагрузки низкой интенсивности. Такая комбинация позволяет эффективно укреплять мышцы, не перегружая организм. Занятие завершается традиционной шавасаной, которая помогает полностью расслабиться и восстановить силы.

Ранее OBOZ.UA писал, какие дыхательные техники стоит использовать во время тренировки.

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