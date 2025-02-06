УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Связан с Трампом: Усик покинул Украину и провел неожиданную встречу в США. Фотофакт

Александр Чеканов
Спортивные новости
2 минуты
213
Связан с Трампом: Усик покинул Украину и провел неожиданную встречу в США. Фотофакт

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик покинул Украину и сейчас находится в Соединенных Штатах Америки. 37-летний спортсмен уже успел поучаствовать в некоторых мероприятиях, куда прибыл вместе со своим тренером Сергеем Лапиным и женой Катериной.

Видео дня

В частности, Усик встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, который является одним из давних и ближайших соратников президента Дональда Трампа. Соответствующее фото Лапин разметил на своей странице в социальной сети Instagram.

Связан с Трампом: Усик покинул Украину и провел неожиданную встречу в США. Фотофакт
Связан с Трампом: Усик покинул Украину и провел неожиданную встречу в США. Фотофакт

"Сегодняшняя встреча с Майком Джонсоном, членом Республиканской партии и одним из ближайших соратников президента Дональда Трампа была действительно интересной и ценной. Мы рады были пообщаться с ним и подарить ему наш подарок – пару боксерских перчаток из коллекции Ready to Fight. Приятно познакомиться, Майк Джонсон", – прокомментировал встречу Лапин.

Связан с Трампом: Усик покинул Украину и провел неожиданную встречу в США. Фотофакт

Также украинский чемпион получил приз лучшего боксера 2024 года по версии Американской ассоциации журналистов, которые пишут об этом виде спорта (BWAA).

Связан с Трампом: Усик покинул Украину и провел неожиданную встречу в США. Фотофакт

Ранее промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда Александр проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри.

Связан с Трампом: Усик покинул Украину и провел неожиданную встречу в США. Фотофакт

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!