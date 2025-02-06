Связан с Трампом: Усик покинул Украину и провел неожиданную встречу в США. Фотофакт

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик покинул Украину и сейчас находится в Соединенных Штатах Америки. 37-летний спортсмен уже успел поучаствовать в некоторых мероприятиях, куда прибыл вместе со своим тренером Сергеем Лапиным и женой Катериной.

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В частности, Усик встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, который является одним из давних и ближайших соратников президента Дональда Трампа. Соответствующее фото Лапин разметил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сегодняшняя встреча с Майком Джонсоном, членом Республиканской партии и одним из ближайших соратников президента Дональда Трампа была действительно интересной и ценной. Мы рады были пообщаться с ним и подарить ему наш подарок – пару боксерских перчаток из коллекции Ready to Fight. Приятно познакомиться, Майк Джонсон", – прокомментировал встречу Лапин.

Также украинский чемпион получил приз лучшего боксера 2024 года по версии Американской ассоциации журналистов, которые пишут об этом виде спорта (BWAA).

Ранее промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда Александр проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

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