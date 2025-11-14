Тайны молодости после 60: что советуют делать ученые для счастливой жизни

После 60 жизнь не заканчивается – она просто приобретает новый ритм и смысл. Именно в это время многие люди начинают ценить спокойствие, собственный комфорт и настоящие радости, которые раньше оставались незамеченными.

Видео дня

Наука подтверждает: старость может быть счастливой, активной и наполненной, если внести несколько полезных привычек в повседневность. Издание eatthis.com опубликовало советы и маленькие хитрости, которые помогут сохранить здоровье, ясность ума и хорошее настроение на долгие годы.

Цените настоящих друзей

Исследования показывают, что для пожилых людей важно не количество знакомств, а качество связей. В журнале "Психология и старение" опубликованы данные, согласно которым пожилые люди с небольшим, но тесным кругом друзей чувствуют себя счастливее, чем те, кто имеет много поверхностных контактов. В проекте PLOS One ученые выяснили, что люди за 80 с сохраненными когнитивными способностями имели больше близких друзей, чем другие участники.

"Не нужно быть душой компании, чтобы получать пользу от социальных связей. Крепкие дружеские отношения помогают замедлить когнитивное старение", – отмечает доцент Северо-Западного университета Эмили Рогальски.

Ежедневные прогулки – ключ к подвижности

Даже короткая ежедневная прогулка может существенно повлиять на самочувствие. Согласно исследованию Американского журнала профилактической медицины, один час быстрой ходьбы в неделю (примерно девять минут в день) уменьшает боль в суставах, скованность мышц и риск артрита.

"Менее 10 минут в день помогают людям сохранить независимость и подвижность. Это вполне достижимая цель", – подчеркивает профессор Северо-Западного университета Дороти Данлоп.

Гольф – спорт для долголетия

Если вы никогда не играли в гольф, возможно, стоит попробовать. Ученые выяснили, что среди людей старше 65 лет, которые играют хотя бы раз в месяц, уровень смертности за 10 лет составлял лишь 15%, тогда как среди тех, кто не играет, – около 25%.

Доктор Аднан Куреши из Университета Миссури объясняет: "Гольф позволяет быть активным, общаться и наслаждаться природой без высокого риска травм. Это сочетание физической активности, расслабления и социального контакта – идеальное для старшего возраста".

Тай-цзы – медитация в движении

Китайское искусство тай-цзы – отличный выбор для тех, кто стремится поддерживать тело и разум в гармонии. Исследование в журнале "Annals of Internal Medicine" показало, что три месяца занятий помогают так же эффективно уменьшить абдоминальный жир, как и традиционные тренировки.

Кроме этого, тай-цзы улучшает баланс и гибкость, а ещё снижает проявления депрессии, как доказали учёные из "Journal of Clinical Psychiatry". Недаром его называют "медитацией в движении" – оно одновременно успокаивает и укрепляет.

Начинайте день с упражнений

Физическая активность в любом возрасте приносит пользу, но особенно эффективна она по утрам. Участники исследования, опубликованного в журнале "Medicine & Science in Sports & Exercise", после одного занятия почувствовали улучшение памяти и мышления.

"Не нужно тренироваться для марафона, чтобы получить пользу. Достаточно просто быть активным сегодня, и ваш мозг уже отреагирует положительно", – говорит профессор Мишель Восс. А ученые из Британского журнала спортивной медицины подтвердили, что утренние тренировки стимулируют мозговую деятельность на целый день.

Заботьтесь о психическом здоровье

Многие люди старшего возраста, к сожалению, до сих пор стесняются говорить об эмоциональных трудностях. Опросы показывают, что 60% людей старше 65 лет, испытывающих депрессию, не обращаются за помощью, а более 40% с хроническими болезнями избегают психиатрической поддержки.

Доктор Парикшит Дешмукх отмечает: "Депрессия – это не естественная часть старения. И обращение за помощью может не только улучшить качество жизни, но и спасти ее. В любом возрасте важно помнить, что забота о себе – это не слабость, а проявление мудрости".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения продлевают жизнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.