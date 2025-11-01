Тонус и сила вместо дряблости: эффективные упражнения для трицепсов

Многие люди сталкиваются с проблемой появления нежелательных "крыльев" – дряблой кожи и лишнего жира на руках, которая мешает носить любимые топы. Эта зона является одной из самых сложных для укрепления и подтягивания.

Видео дня

Однако регулярные силовые упражнения и правильно подобранные отжимания помогут быстро и эффективно справиться с этой проблемой. Издание eatthis.com опубликовало три ежедневных упражнения, которые сделают ваши руки упругими и подтянутыми.

Фокус должен быть на подъемах и отжиманиях. Улучшайте свои результаты в жиме лежа, жиме над головой, классических отжиманиях – это непосредственно укрепляет руки. Дополнительно вы можете делать ежедневные упражнения без какого-либо оборудования – только вес собственного тела. Начните выполнять эту программу, и вялость постепенно исчезнет.

Ниже приведены три упражнения, которые помогут нарастить трицепсы и быстро подтянуть руки.

Отжимания с поднятыми ногами

Встаньте в позицию для отжиманий, руки на ширине плеч. Поднимите ноги и опирайтесь ими на скамью или устойчивую поверхность. Держа корпус напряженным, опуститесь вниз, пока грудь не коснется пола, после чего оттолкнитесь ладонями вверх. Напрягайте трицепсы и грудные мышцы в верхней фазе движения. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.

Отжимания дзюдо

Это упражнение отлично сочетает отжимания с растяжкой корпуса и повышает подвижность плеч. Начните с классической позиции для отжиманий. Поднимите бедра вверх, растянув подколенные сухожилия, затем стремительно опуститесь вниз, держа голову близко к груди. Перед касанием к полу резко оттолкнитесь назад, задействуя трицепсы. Сделайте 3 подхода по 10-15 повторений.

Отжимания "Щука"

Примите позицию для отжиманий: ладони на полу на ширине плеч, ноги вместе и выпрямлены. Подведите ягодицы вверх, формируя букву "V" телом. Отожмитесь ладонями, активно задействуя трицепсы и плечи в верхней точке, после чего вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, которые помогут восстановить упругость кожи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.