Тренер Бетербиева заявил, что россиянина засудили в боях с Усиком на ОИ и ЧМ

Тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева (21-0, 20 КО) Нурипаша Талибов назвал несправедливыми поражения своего подопечного от Александра Усика (23-0, 14 КО) на любительском ринге. В частности, специалист возмутился судейством поединков на ЧМ-2011 и Олимпиаде-2012.

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Об этом Талибов заявил в интервью YouTube-каналу "Ушатайка". Наставник Бетербиева, который 22 февраля проведет реванш за все пояса своего дивизиона с Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО), отметил, что с российского боксера якобы ни за что снимали баллы в противостояниях с Усиком.

"Артур может боксировать с кем угодно. Я не согласен, что он уступил Усику в обоих боях. Достаточно посмотреть, кто судил на Олимпиаде и чемпионате мира. Один и тот же рефери. На Олимпиаде нокдаун записывают Усику, а Бетербиеву выносят предупреждение. Снимают одно очко, а затем два. О чем тут говорить?" – сказал Талибов.

Отметим, что на мировом первенстве и Играх в Лондоне Усик победил Бетербиева с одинаковым счетом 17:13. Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Как сообщал OBOZ.UA, Артур Бетербиев отказался боксировать с Александром Усиком в тяжелом или супертяжелом дивизионе.

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