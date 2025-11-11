Тренировки после 40: два популярных упражнения, которые лучше вычеркнуть из программы

С возрастом наш организм начинает работать немного иначе, чем в молодые годы – мышцы теряют силу, суставы становятся менее гибкими, а восстановление после нагрузок замедляется. Поэтому то, что когда-то было эффективным в тренировках, после 40 может стать источником боли или травм.

Важно не только оставаться активным, но и знать, какие упражнения приносят пользу, а какие – вредят телу. Тренер Тим Лю поделился с eatthis.com советами, каких движений лучше избегать, чтобы сохранить здоровье и продолжить заниматься спортом без риска.

С возрастом мышцы, кости и суставы постепенно ослабевают, а артерии теряют эластичность, что влияет на питание тканей. Кроме того, связки и сухожилия становятся менее гибкими, поэтому любая неправильная или чрезмерная нагрузка может привести к травме. Физическая активность, безусловно, помогает поддерживать молодость тела, однако тренировки после 40 должны быть продуманными. Как отмечает тренер, главное – не только тренироваться, но и правильно подобрать упражнения.

"Я видел, как многие люди старше 40 выполняют сложные упражнения, которые, на мой взгляд, не оправдывают риска для суставов", – говорит тренер.

Ниже приведены два упражнения, которые лучше убрать из программы после 40 лет, и безопасные альтернативы, которые дадут похожий эффект без вреда для здоровья.

Избегайте вертикальной тяги штанги

Тяга штанги в вертикальном положении создает сильную нагрузку на плечевые суставы. Конечно, можно изменить ширину хвата или вес, но даже в этом случае упражнение остается рискованным. Оно перегружает акромиально-ключичные суставы – это те самые "соединения" в верхней части плеч, которые часто страдают от воспалений в старшем возрасте. Вместо этого лучше тренировать задние дельты и верхнюю часть спины более контролируемыми движениями.

Вместо этого: тяга к лицу (15 повторений)

Прикрепите веревочную ручку к блоку на уровне шеи. Возьмитесь за нее, развернув большие пальцы к себе. Отступите на два шага назад, поставьте ноги в стойку "шпагат". Потяните веревку к лицу, разводя локти назад и сжимая лопатки. Вернитесь в исходное положение и повторите.

Избегайте сжиманий штанги

Упражнение со штангой создает чрезмерное давление на локтевые суставы. Для большинства людей оно нагружает не трицепсы, а именно локти, что со временем может привести к боли или воспалению. Если ваша цель – прокачать трицепсы, лучше выбрать упражнение, которое обеспечит эффективное сокращение мышц без риска травм.

Вместо этого: разгибание рук на трицепс с тросом (15-20 повторений)

Прикрепите веревку или насадку к верхнему блоку. Возьмитесь чуть выше ручек, корпус наклоните вперед. Потяните веревку вниз, разводя ее внизу, чтобы максимально напрячь трицепсы. Вернитесь в исходную позицию и повторите.

С возрастом главное – не количество подъемов веса, а качество выполнения движений и забота о здоровье суставов. Если вы до сих пор включаете эти два упражнения в свою тренировку, замените их более безопасными альтернативами. Ваши мышцы, плечи и локти точно поблагодарят вас за это.

