'Украинцев называют какими-то не такими': экс-игрок сборной России высказался о войне

Бывший футболист пермского "Амкара" и казанского "Рубина" Алексей Попов выразил уверенность в то, что украинцы в будущем будут выступать в чемпионате России. Бывший игрок второй сборной РФ также отметил, что не считает нашу страну своим врагом, а ее граждан или "какими-то не такими".

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Об этом Попов заявил в интервью порталу Legabet. пишет sports.ru. Двукратный чемпион России в составе "Рубина" отметил, что уровень, в частности, донецкого "Шахтера" выше российских команд. При этом бывший спортсмен повторил традиционные пропагандистские нарративы о "братских народах".

"Украинцы снова будут играть в чемпионате России. Все проходит, время лечит. Только не ясно, сколько на это понадобится времени. Я, как россиянин, не воспринимаю украинцев врагами, абсолютно к ним никакого негатива. Не понимаю, откуда появилось, что их называют какими-то не такими. Надеюсь, в Украине большинство относится так же. Это все не имеет отношения к футболу. Даже не сказать, что чемпионат России – это повышение для украинских футболистов. Потому что донецкий "Шахтер" выступает лучше российских клубов. Еще надо понять, где уровень сильнее – в России или Украине. Для меня все из стран СНГ – братья", – сказал Попов.

Ранее слова легенды мирового футбола Андрея Шевченко о предателях Украины вызвали настоящий всплеск гнева в России.

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