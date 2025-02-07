Усика лишат чемпионского пояса WBC: СМИ назвали причину

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) в ближайшее время может быть лишен одного из своих титулов. Речь идет о поясе Всемирного боксерского совета (WBC), который наш соотечественник завоевал, победив в мае 2024 года Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) раздельным решением судей.

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Такие данные приводит портал World Boxing News, который направил соответствующий запрос в WBC. Журналисты издания напомнили, что 22 февраля китайский гигант Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) и немец Агит Кабайел (25-0, 17 КО) сойдутся в бою за пояс временного чемпиона WBC.

Это означает, что победитель поединка станет обязательным претендентом на противостояние с Усиком. Украинца, вероятнее всего, лишат титула, если он сменит весовую категорию, завершит карьеру или подерется с другим соперником. При этом Александр ранее намеревался сразится с сильнейшим в дуэли Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефа Паркера (35-3, 23 КО) за звание абсолютного чемпиона мира.

Команда нашего соотечественника будет запрашивать исключение для проведения обязательной защиты, однако в июне минувшего года Усик вынужден был отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF) в аналогичной ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Красюк назвал сроки, когда Александр Усик проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, что сам боксер покинул Украину.

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