Возвращение на ринг? Фьюри готовит 'несколько серьезных заявлений'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) может возобновить карьеру, однако пока это ни с кем не обсуждал. Цыганский король, как называют британца, при этом намерен сделать несколько важных объявлений о том, что он собирается делать вне ринга.

Видео дня

Об этом в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил промоутер боксера из Моркама Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions подчеркнул, что не советовал бы Фьюри возобновлять карьеру, однако решение будет принимать сам Цыганский король.

"Мы с ним ничего такого не обсуждали. Я бы не советовал ему снова драться. Кто знает, может он снова будет боксировать. Если он это сделает, то это его дело. Я знаю, что он собирается сделать несколько серьезных заявлений о том, что он собирается делать за пределами ринга, и это волнительно. Я не буду говорить, о чем речь, но это чертовски волнительно. Всем это понравится", – сказал Уоррен.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Недавно украинский промоутер Александр Красюк отреагировал на решение Тайсона закончить выступления. В то же время британец уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна, который требует от Цыганского короля боя с Джошуа. А папарацци показали, что сейчас происходит с Фьюри после завершения карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен уговорить Тайсона Фьюри возобновить карьеру. После реванша с Александром Усиком британец сообщил своей команде, что собирается продолжать боксировать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!