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Возвращение на ринг? Фьюри готовит "несколько серьезных заявлений"

Александр Чеканов
Спортивные новости
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Возвращение на ринг? Фьюри готовит 'несколько серьезных заявлений'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) может возобновить карьеру, однако пока это ни с кем не обсуждал. Цыганский король, как называют британца, при этом намерен сделать несколько важных объявлений о том, что он собирается делать вне ринга.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил промоутер боксера из Моркама Фрэнк Уоррен. Глава компании  Queensberry Promotions подчеркнул, что не советовал бы Фьюри возобновлять карьеру, однако решение будет принимать сам Цыганский король.

Возвращение на ринг? Фьюри готовит "несколько серьезных заявлений"

"Мы с ним ничего такого не обсуждали. Я бы не советовал ему снова драться. Кто знает, может он снова будет боксировать. Если он это сделает, то это его дело. Я знаю, что он собирается сделать несколько серьезных заявлений о том, что он собирается делать за пределами ринга, и это волнительно. Я не буду говорить, о чем речь, но это чертовски волнительно. Всем это понравится", – сказал Уоррен.

Возвращение на ринг? Фьюри готовит "несколько серьезных заявлений"
Возвращение на ринг? Фьюри готовит "несколько серьезных заявлений"

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Возвращение на ринг? Фьюри готовит "несколько серьезных заявлений"

Недавно украинский промоутер Александр Красюк отреагировал на решение Тайсона закончить выступления. В то же время британец уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна, который требует от Цыганского короля боя с Джошуа. А папарацци показали, что сейчас происходит с Фьюри после завершения карьеры.

Возвращение на ринг? Фьюри готовит "несколько серьезных заявлений"

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен уговорить Тайсона Фьюри возобновить карьеру. После реванша с Александром Усиком британец сообщил своей команде, что собирается продолжать боксировать.

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