'Я единственный': чемпион мира сделал дерзкое заявление об Усике

Обладатель интерконтинентального чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) Мартин Баколе (21-1, 16 КО) выразил уверенность в том, что сможет победить Александра Усика (23-0, 14 КО). 31-летний конголезец назвал себя единственным в супертяжелом весе, кто способен нанести поражение украинцу.

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Об этом Баколе заявил в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans. По словам африканского спортсмена, он отлично знает, как надо действовать в поединке против левшей, а кроме того, он имеет богатый опыт проведения спаррингов с Усиком во время тренировочных лагерей нашего соотечественника.

"Да, я считаю, что я единственный, кто может это сделать. Могу легко победить Усика. Я говорю это не только потому, что спарринговал с ним, но и потому, что я знаю, как остановить левшу. Я учился этому всю жизнь, боксируя со своим братом, который является левшой. Я просчитаю каждое движение Усика и отправлю его в нокаут", – сказал Баколе.

Отметим, что конголезец намерен летом подраться с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), который якобы уже подписал контракт на поединок.

Ранее Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Красюк назвал сроки, когда Александр Усик проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Кроме того, стало известно, что сам боксер покинул Украину.

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