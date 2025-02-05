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"За что нас дисквалифицировали? Твари!" В России закатили истерику из-за отстранения от ЧМ по хоккею

Александр Чеканов
Спортивные новости
2 минуты
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'За что нас дисквалифицировали? Твари!' В России закатили истерику из-за отстранения от ЧМ по хоккею

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова в свойственной ей истеричной манере отреагировала на недопуск сборной России к чемпионату мира по хоккею-2026. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина набросилась с оскорблениями на руководство международной федерации в этом виде спорта (IIHF).

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Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Российская специалистка повторила традиционные кремлевские нарративы о якобы политизации спорта, а также назвала нарушением регламентов и законов санкции в отношении спортсменов из РФ.

"За что нас дисквалифицировали? Твари!" В России закатили истерику из-за отстранения от ЧМ по хоккею
"За что нас дисквалифицировали? Твари!" В России закатили истерику из-за отстранения от ЧМ по хоккею

"Они нас не допускают, потому что предполагают, что мы можем выиграть. Вот и все. Они вообще закон нарушают. Почему они нас дисквалифицировали? За что? Политика и спорт – разные вещи. Не могу назвать их иначе, как бессовестные твари. Надежды у меня на участие наших хоккеистов в Олимпиаде почти нет. Почти. Что бы сказал им мой отец? Сказал бы так, что они бы это на всю жизнь запомнили. Но сказать мало, надо делать", – сказала Тарасова.

"За что нас дисквалифицировали? Твари!" В России закатили истерику из-за отстранения от ЧМ по хоккею

Ранее в РФ заявили о намерении принять участие в Кубке мира по хоккею, который будет организован Национальной хоккейной лигой (НХЛ) без участия IIHF.

"За что нас дисквалифицировали? Твари!" В России закатили истерику из-за отстранения от ЧМ по хоккею

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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