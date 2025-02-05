'За что нас дисквалифицировали? Твари!' В России закатили истерику из-за отстранения от ЧМ по хоккею

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова в свойственной ей истеричной манере отреагировала на недопуск сборной России к чемпионату мира по хоккею-2026. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина набросилась с оскорблениями на руководство международной федерации в этом виде спорта (IIHF).

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Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Российская специалистка повторила традиционные кремлевские нарративы о якобы политизации спорта, а также назвала нарушением регламентов и законов санкции в отношении спортсменов из РФ.

"Они нас не допускают, потому что предполагают, что мы можем выиграть. Вот и все. Они вообще закон нарушают. Почему они нас дисквалифицировали? За что? Политика и спорт – разные вещи. Не могу назвать их иначе, как бессовестные твари. Надежды у меня на участие наших хоккеистов в Олимпиаде почти нет. Почти. Что бы сказал им мой отец? Сказал бы так, что они бы это на всю жизнь запомнили. Но сказать мало, надо делать", – сказала Тарасова.

Ранее в РФ заявили о намерении принять участие в Кубке мира по хоккею, который будет организован Национальной хоккейной лигой (НХЛ) без участия IIHF.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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