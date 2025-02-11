'Жаль': Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал с Мудриком

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поддержал вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика, который оказался в эпицентре допингового скандала. Легендарный нападающий отметил, что общался с игроком национальной сборной и его представителями.

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Об этом Шевченко заявил журналистам во время брифинга в столичном Доме футбола. По словам обладателя "Золотого мяча" 2004 года, Мудрик по-прежнему является важным звеном в национальной сборной, которая уже осенью проведет отборочный турнир к чемпионату мира-2026.

"Да, действительно, я общался с Михаилом Мудриком, я общался с его представителями. К нам поступили запросы его юристов, мы с ними находимся в переписке. Жаль, что все так произошло, но Миша Мудрик – очень важный футболист для нашей сборной, мы его поддерживаем", – сказал Шевченко.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его организме были обнаружены следы мельдония.

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества. Наш соотечественник заявил, что был шокирован результатами, поскольку никогда не употреблял допинг. Также стало известно, что Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхеме.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, как "Челси" поступил с Михаилом Мудриком перед плей-офф Лиги конференций. Кроме того, в допинг-скандале с украинцем возник новый поворот.

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