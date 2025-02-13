'Жалобы Украины надоели всему миру': чемпионка ОИ из РФ отметилась циничным заявлением

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова раскритиковала призывы украинских спортсменов и функционеров бойкотировать лыжный марафон в итальянском Сейзер Альме, где под флагом России выступит Александр Большунов. Депутатка Государственной думы в циничной манере обвинила наш страну в попытках политизировать спорт.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, игнорируя факт преступной агрессии своей страны, которую, к тому же, поддерживают многие российские спортсмены, добавила, что атлеты не несут ответственность за происходящее в Украине.

"Я, конечно, не пророк, но я предсказывала такие призывы украинцев из-за участия Большунова в международной гонке.Украинцы сто процентов отслеживают различные новости о российских спортсменах. Наверняка еще и федерация лыжных гонок Украины отправляла гневное письмо организатором соревнований в Италии. Уверена, в Италии никто не будет бойкотировать гонку с Большуновым. Тем более, это коммерческий неофициальный старт. Никто не хочет замешивать политику в спорт, кроме украинцев. Эти постоянные призывы и жалобы Украины на российский спорт надоели уже всему миру. На них никто не реагирует, это бессмысленно. Российские спортсмены точно тут ни при чем, чтобы притеснять их на спортивных площадках", – сказала Журова.

Отметим, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не стала препятствовать допуску Большунова к гонке в Италии из-за того, что она проводится не под эгидой организации.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Борадовко обозвал украинцев "непонятными людьми".

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