4 упражнения стоя, которые помогают быстрее восстанавливать мышцы после 60 лет

После 60 лет поддержка мышечной силы становится особенно важной для активной и независимой жизни. С возрастом организм медленнее восстанавливается, поэтому правильные упражнения играют ключевую роль в сохранении подвижности.

Даже простые движения могут существенно улучшить самочувствие и помочь избежать слабости в теле. Эксперты в eatthis.com советуют обратить внимание на базовые упражнения стоя, которые легко выполнять дома без специального оборудования.

Эксперт по фитнесу Аманда Лим, которая имеет более 20 лет опыта и работает в сфере метаболического здоровья, объясняет: после 60 лет организм хуже реагирует на тренировки и питание, что способствует росту мышц. Это явление называют анаболической резистентностью.

"Взрослые старше 60 лет, как правило, менее активны в целом, меньше занимаются силовыми тренировками и потребляют меньше калорий, причем меньшее их количество поступает из белка, что также может способствовать снижению силы и восстановления", – объясняет Лим.

Она также отмечает, что наибольшую пользу приносит укрепление нижней части тела – ягодиц, бедер и задней поверхности ног. Именно эти мышцы отвечают за стабильность, равновесие и поддержание гормонального баланса. Не менее важно тренировать мышцы корпуса, особенно поясницу и глубокие мышцы живота, ведь они помогают держать осанку и уменьшают риск хронической боли.

Несмотря на то, что самым эффективным способом развития силы остаются тренировки с дополнительным весом – гантелями, штангами или эспандерами – начать можно с простых упражнений без оборудования. Вот четыре базовых движения, которые подойдут новичкам.

Подъем из положения сидя

Сядьте на край устойчивого стула, расположив стопы под коленями. Слегка наклонитесь вперед корпусом. Поднимитесь, не помогая себе руками или инерцией. Медленно вернитесь в исходное положение, контролируя движение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Отжимания от стены

Станьте лицом к стене на расстоянии вытянутых рук. Расположите ладони на уровне плеч. Напрягите мышцы пресса и медленно согните руки, приближая грудь к стене. Вернитесь обратно в исходную позицию без резких движений Сделайте 3 подхода по 10 повторений.

Поочередное поднимание коленей стоя поочередно

Станьте прямо, поставив ноги на ширине плеч и немного согнув колени. Держите спину ровной, а руки – перед собой. Поднимите одно колено до уровня груди, затем опустите его. Повторите движение другой ногой. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Наклоны вперед с отведением таза

Станьте прямо, расположив стопы на ширине бедер. Заведите руки за голову. Отводите таз назад, сохраняя грудную клетку открытой. Во время наклона почувствуйте растяжение задней поверхности бедер. Вернитесь в вертикальное положение, напрягая ягодицы и мышцы ног. Сделайте 3 подхода по 10 повторений.

Эти упражнения помогают поддерживать силу, улучшают баланс и способствуют более быстрому восстановлению мышц даже без сложного оборудования. Главное – выполнять их регулярно и с правильной техникой.

