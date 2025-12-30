5 упражнений стоя, которые укрепляют поясницу и облегчают боль после 50 лет

Боль в спине после 50 лет – распространенная проблема, которая значительно усложняет повседневную жизнь. Однако ее можно уменьшить без сложных тренажеров, выполняя простые упражнения стоя.

Видео дня

Такие движения эффективно укрепляют поясницу, улучшают осанку и стабильность корпуса. Даже небольшая ежедневная практика помогает почувствовать легкость в движениях и уверенность в себе, пишет eatthis.com.

Снижение активности и длительное сидение ослабляют мышцы ягодиц, подколенные сухожилия и мышцы позвоночника, что приводит к плохой осанке и риску хронического дискомфорта. Но укрепить эти мышцы можно с помощью простых упражнений стоя.

"Упражнения стоя чрезвычайно полезны для людей старше 50 лет. Они развивают функциональную силу и улучшают осанку без нагрузки на суставы. Эти движения тренируют те мышцы, которые мы используем ежедневно – для ходьбы, наклонов и поднятия предметов – поэтому они непосредственно делают тело сильнее и уменьшают боль", – объясняет тренер Джеймс Брейди.

В этой подборке – пять простых, но эффективных упражнений стоя, которые помогут быстро укрепить поясницу после 50 лет. Вместе они улучшают устойчивость, гибкость и мобильность, позволяя двигаться легко и уверенно.

Движение тазобедренного сустава

Это упражнение учит правильно сгибаться от бедер, что защищает позвоночник в повседневной жизни.

Станьте прямо, ноги на ширине плеч, колени немного согнуты. Руки положите на бедра. Наклонитесь вперед в бедрах, держа спину прямой. Вернитесь в исходное положение, сжимая ягодичные мышцы. Сделайте 3 подхода по 12-15 повторений, отдых 30 секунд. Не выгибайте поясницу и не сгибайте плечи, двигайте бедрами прямо назад.

Разгибание спины стоя

Это упражнение расслабляет напряженные мышцы и уменьшает последствия длительного сидения.

Станьте прямо, ноги на ширине бедер, руки на поясницу. Плавно наклонитесь назад, раскрывая грудную клетку и напрягая живот. Вернитесь в нейтральное положение. Выполните 3 подхода по 10 повторений, отдых 20-30 секунд. Не запрокидывайте голову назад и не перенапрягайте шею. "Это тренирует мышцы, поддерживающие позвоночник, улучшая его выносливость и уменьшая скованность", – говорит Брейди.

Подъем ног назад

Упражнение направлено на ягодичные мышцы и поясницу, повышает стабильность позвоночника.

Встаньте прямо, держитесь за стул или стену для равновесия. Поднимите одну ногу назад, не выгибая спину. Опустите ногу и повторите на другую сторону. Сделайте 3 подхода по 10-12 повторений на ногу, отдых 30 секунд. Не используйте инерцию, двигайтесь медленно и контролируемо. "Ягодичные мышцы и стабилизаторы позвоночника поддерживают выравнивание позвонков и уменьшают риск боли в спине", – объясняет Брейди.

Упражнение "собака-птица"

"Упражнение тренирует баланс, координацию и силу поясницы, одновременно активируя мышцы корпуса для лучшей осанки", – говорит Брейди.

Станьте, колени немного согнуты, ноги на ширине бедер. Вытяните правую руку вперед и левую ногу назад, туловище ровно. Задержитесь 2-3 секунды, вернитесь в исходное положение. Повторите на другую сторону. Выполните 3 подхода по 8 повторений на сторону, отдых 45 секунд. Не поднимайте ногу слишком высоко, движение медленное и контролируемое.

Боковые наклоны с легким весом

Эти движения способствуют укреплению косых мышц живота и боковых мышц спины, что стабилизирует позвоночник.

Встаньте прямо с легкой гантелью или бутылкой воды в одной руке. Медленно наклонитесь к весу, туловище прямо. Напрягите косые мышцы живота, возвращаясь в вертикальное положение. Смените сторону. Сделайте 3 подхода по 12 повторений на сторону, отдых 30-45 секунд.

"Это упражнение укрепляет боковые и косые мышцы живота, поддерживая поясницу и снижая риск травм во время наклонов", – объясняет Брейди.

Как организовать тренировку?

Тренер советует выполнять упражнения 3-4 раза в неделю, концентрируясь на контроле и технике, а не на скорости. Отдых между упражнениями – 30-45 секунд. Со временем можно увеличивать амплитуду и удерживать сокращения немного дольше. Для лучшего эффекта сочетайте их с ежедневной ходьбой и растяжкой.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения могут быть вредными для вашей спины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.