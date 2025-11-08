7 незаметных привычек, которые вредят вашей спине

Боль в спине с возрастом – это не просто следствие старения, а часто результат мелких привычек, на которые мы даже не обращаем внимания. Ежедневно мы сидим, спим, двигаемся или питаемся так, что постепенно нагружаем свой позвоночник.

Со временем это приводит к хронической боли, скованности и снижению качества жизни. Чтобы избежать этого, стоит узнать, какие именно привычки незаметно вредят вашей спине и как от них избавиться. Больше об этом пишет eatthis.com.

Нездоровое питание

Плохой рацион не только приводит к набору веса, но и может провоцировать воспалительные процессы в организме. По информации WebMD, для поддержания здоровья костей и мышц нужны питательные вещества, в частности витамин D, кальций и фосфор. Рацион должен содержать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и нежирное мясо или рыбу. В клинике Майо отмечают: избыточный вес создает дополнительное давление на спину, поэтому контроль массы тела является ключом к профилактике боли.

Неправильная поза во время сна

То, как и на чем вы спите, имеет огромное значение для вашего позвоночника. Если вы спите на животе, лучше выбирать мягкую подушку или вообще обходиться без нее. Тем, кто спит на спине, WebMD советует класть подушку под колени – это поможет поддерживать естественный изгиб спины. Также важно подобрать матрас с надлежащей жесткостью и подушку соответствующей высоты. Компания Casper отмечает: если вы просыпаетесь с болью в спине или часто меняете положение во время сна, возможно, стоит заменить матрас.

Курение

Курильщики в три раза чаще жалуются на боль в пояснице, сообщает WebMD. Никотин ухудшает кровообращение, в том числе и в зоне позвоночника, из-за чего кости становятся слабее и повышается риск остеопороза. Курение вредит не только легким, но и опорно-двигательной системе, поэтому отказ от этой привычки – лучший подарок для спины.

Неправильная техника бега

Регулярный бег – отличный способ поддерживать форму, однако неправильная техника может иметь обратный эффект. По данным Института позвоночника Северной Америки, чрезмерная нагрузка или неправильное положение тела во время бега часто приводят к грыже межпозвоночных дисков или растяжений. Во время каждого шага межпозвоночные диски получают удар, и с возрастом это может привести к их износу.

Отсутствие упражнений для стабилизации позвоночника

Тренер Тайлер Рид советует выполнять комплекс "Большая тройка Макгилла" для поддержания здоровья спины. "Эти упражнения отлично стабилизируют позвоночник. В своей практике я чаще видел облегчение боли от них, чем от растяжки или роликового массажа", – говорит Рид. В комплекс входят боковые планки, упражнение "птица-собака" и модифицированные подъемы корпуса. Во время последнего упражнения нужно лежать на спине, вытянуть одну ногу, другое колено согнуть, положить руки под копчик и поднять плечи примерно на 2,5 см от пола. Рид также предупреждает избегать классических скручиваний, поскольку они лишь увеличивают риск травм.

Привычка сидеть, скрестив ноги

Если вы сидите, положив одну ногу на другую или под себя, – немедленно прекратите. Такая поза вызывает наклон таза и нарушает положение позвоночника, отмечают специалисты Комплексного института позвоночника. Сначала может появиться легкий дискомфорт в плечах, но впоследствии это вызывает боль и деформацию осанки.

Недостаточная подвижность

Малоподвижный образ жизни – враг здоровой спины. Длительное сидение, неправильная осанка и отсутствие активности приводят к напряжению мышц и боли. Специалисты клиники Майо напоминают: даже мелочи, например привычка держать телефон или кошелек в заднем кармане, могут создавать дополнительное давление на поясницу. Стоит регулярно вставать, разминаться, следить за осанкой и избегать резких скручиваний позвоночника.

Забота о спине начинается с простых ежедневных решений: питания, движения, правильной позы во время сна. Чем раньше вы обратите внимание на свои привычки, тем дольше сохраните здоровье и гибкость позвоночника.

