Бой Усик – Кличко: Белью без колебаний назвал победителя и объяснил, почему это плохая идея

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) не смог бы побить легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО) в расцвете сил. Британец отметил, что стилистически Кличко-младшей был бы очень неудобным соперником для крымчанина.

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Об этом Белью заявил в интервью YouTube-каналу SportingTalk. Бывший соперник Усика, который проиграл нашему соотечественнику в ноябре 2018 года, также поставил под сомнение, что украинские боксеры вообще согласились бы на проведение такого поединка.

"Усик не победил бы праймового Кличко. Он просто крайне неподходящий соперник для Усика. Я знаю, что они друзья, поэтому этот бой не состоится, если Кличко вернется. Более того, я даже не думаю, что Усик захочет развлекать публику даже выставочным поединком против Владимира", – сказал Белью.

Отметим, что Владимир хочет вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера в 1994 году.

Ранее стал известен боксер, с которым украинец может выйти в ринг – его он уже побеждал в 2014 году. А промоутер Александр Красюк исключил проведение боя Усик – Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко лаконично ответил на вопрос о возобновлении карьеры. Он также засветился на спаррингах с украинскими боксерами.

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