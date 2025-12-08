Движение – лекарство для сердца: как упражнения снижают холестерин

Холестерин часто пугает людей своей репутацией "вредного" вещества, хотя небольшое его количество необходимо для здоровья клеток. Однако избыток этого жирового компонента может значительно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Видео дня

К счастью, существуют эффективные физические привычки, которые помогают контролировать его уровень. Доктор Майк Бол делится с eatthis.com советами по упражнениям, способным поддержать сердце и улучшить самочувствие.

Почему высокий холестерин опасен для здоровья?

Избыточное количество холестерина может накапливаться в виде жировых бляшек в артериях, что затрудняет кровоток и повышает риск инсульта или сердечного приступа (по данным клиники Майо). Хотя некоторые случаи высокого холестерина имеют генетическую природу, у большинства людей его повышение связано с неправильным образом жизни: нездоровым питанием и избыточным весом. Некоторые заболевания, включая диабет, хроническую болезнь почек, гипотиреоз или ВИЧ/СПИД, также могут повышать уровень холестерина. Даже некоторые лекарства от высокого давления, акне, нарушений сердечного ритма или рака способны негативно влиять на показатели холестерина.

Контролируйте уровень холестерина и регулярно сдавайте анализ крови

Доктор Бол подчеркивает: "Единственный способ узнать, высокий ли у вас уровень холестерина, – это сдать анализ крови". Американская ассоциация сердца советует взрослым от 20 лет проверять уровень холестерина каждые 4-6 лет. Вместе с данными о кровяном давлении, диабете, курении, генетике и возрасте, эти анализы помогают врачу оценить 10-летний или пожизненный риск сердечных проблем.

Аэробные упражнения – первый шаг к контролю холестерина

Доктор Бол советует добавить аэробные нагрузки, которые помогают снизить "плохой" холестерин (ЛПНП) и повысить "хороший" (ЛПВП): "Это может быть быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание". Такие активности легко интегрировать в еженедельный график, независимо от того, тренируетесь вы самостоятельно или вместе с другом.

Силовые тренировки и йога – не менее важны

Кроме аэробики, эффективными для здоровья сердца являются силовые тренировки и йога. "Поднятие веса помогает снизить ЛПНП. Йога также показала способность уменьшать уровень плохого холестерина и повышать ЛПВП", – объясняет Бол.

Сколько физических упражнений необходимо еженедельно?

По рекомендациям Американской ассоциации сердца и CDC, взрослые должны стремиться к 150 минут физической активности умеренной интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю (можно комбинировать оба варианта), а также выполнять силовые упражнения два или более раз в неделю.

Дополнительные полезные привычки

Помимо физической активности, важно придерживаться здорового питания, поддерживать нормальный вес, контролировать стресс, ограничивать потребление алкоголя и отказаться от курения. Эти простые изменения помогают поддерживать уровень холестерина в пределах нормы и снижают риск сердечно-сосудистых проблем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения безопасны для пожилых людей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.