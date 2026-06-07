Эффективные упражнения после 45 лет: как вернуть мышечную силу без спортзала

После 45 лет организм постепенно теряет мышечную массу, что может влиять на силу, выносливость и способность выполнять привычные ежедневные движения. Однако регулярные силовые тренировки помогают замедлить этот процесс и даже частично восстановить мышечный тонус.

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Особенно эффективными считаются упражнения стоя, которые задействуют сразу несколько групп мышц и улучшают координацию. Издание eatthis.com собрало простые, но действенные упражнения, помогающие поддерживать тело сильным и функциональным в любом возрасте.

Тренер Фелисия Эрнандес отмечает, что потеря мышц начинается примерно после 30 лет, поэтому важно действовать заранее. Именно от этого зависит не только физическая форма, но и качество жизни в будущем. Упражнения стоя особенно полезны, ведь они воспроизводят естественные движения человека в повседневности.

"Тренировка с сопротивлением – это официальный способ борьбы с саркопенией, то есть возрастным уменьшением мышечной массы, которое влияет на всех взрослых. Упражнения стоя повторяют движения, которые мы выполняем ежедневно: когда ходим, переносим вещи или поднимаемся со стула. Они развивают функциональную силу, которая напрямую влияет на самостоятельность в быту. Это очень эффективный инструмент", – объясняет Эрнандес.

Подъем со стула (имитация вставания)

"Это упражнение чрезвычайно эффективно, потому что одновременно задействует квадрицепсы и ягодичные мышцы – самые большие мышечные группы тела. Именно они первыми ослабевают с возрастом, поэтому это упражнение напрямую решает проблему. Оно формирует прикладную силу для реальных движений: вставания, подъема по лестнице и сохранения самостоятельности", – говорит Эрнандес.

Станьте прямо, ноги на ширине бедер, перед стулом. Медленно опуститесь вниз, сгибая бедра и колени, пока не сядете (насколько позволяет контроль). Поднимитесь, отталкиваясь пятками, без помощи рук. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений.

Подъем пяток на неустойчивой поверхности

"Сила стопы – один из самых точных показателей риска падений в пожилом возрасте. Это упражнение укрепляет икроножные мышцы и мелкие стабилизаторы голени. Выполнение на неустойчивой поверхности значительно усиливает эффект нагрузки и помогает лучше развивать баланс", – отмечает тренер.

Станьте прямо на неустойчивую или мягкую поверхность, ноги на ширине бедер. Нажимайте пальцами ног и медленно поднимайте пятки как можно выше. Движение должно быть плавным и контролируемым. Выполните 1 подход – 60 повторений, затем еще 1 подход – 12 повторений до усталости.

Боковые подъемы с весом

"Боковые движения активно задействуют внутреннюю часть квадрицепсов и мышцы бедра, при этом не перегружают колени. Такие упражнения укрепляют стабилизаторы таза, которые отвечают за равновесие и профилактику падений", – объясняет Эрнандес.

Станьте возле ступеньки или платформы, держа вес в руках. Поднимайтесь и двигайтесь в сторону по поверхности, поочередно меняя ноги. Держите спину ровной и корпус напряженным. Сделайте 2 подхода по 25 повторений на каждую ногу (сначала одна сторона, потом другая).

Оттягивания прямыми руками с эспандером

"После 45 лет осанка становится ключевым фактором здоровья. Это упражнение укрепляет мышцы верхней части спины, трицепсы и предплечья. Лучшая осанка означает легче дыхание и меньше боли в спине", – говорит Эрнандес.

Закрепите эспандер на уровне плеч. Отойдите и держите ленту обеими руками. Потяните ее назад, сводя лопатки. Медленно вернитесь в исходное положение. Сделайте 1 подход – 60 повторений, затем еще 1 подход – 12 повторений до усталости.

Косые скручивания с эспандером

"Кор стабилизирует позвоночник и обеспечивает естественные вращательные движения. Это упражнение укрепляет косые мышцы живота, ромбовидные и переднюю зубчатую мышцу. Сильный кор – это основа подвижности, профилактики травм и нормальной работы тела", – отмечает тренерка.

Закрепите эспандер на уровне талии. Станьте боком к точке крепления. Держите натяжение и поворачивайте корпус, тянув ленту по диагонали вверх. Движение выполняйте медленно, без рывков. Сделайте 25 повторений на каждую сторону.

Ранее OBOZ.UA писал, как ходьба влияет на похудение после 40 лет.

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