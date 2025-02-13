'Если ты...' Усик впервые отреагировал на завершение карьеры Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) не верит в то, что его последний соперник Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) действительно завершил карьеру. Британец огласил о том, что идет из бокса, 13 января, однако наш соотечественник выразил уверенность в том, что Цыганский король изменит свое решение.

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Об этом Усик заявил в интервью talkSPORT. По его словам, ему трудно поверить в то, что Фьюри после многих лет занятий боксом просто перестанет испытывать желание вновь вернуться на ринг. Украинец подчеркнул, что для атлетов спорт становится настоящим наркотиком.

"Я об этом не думаю, но я думаю, что это неправда. Как только Тайсон расслабится и отдохнет, возможно, он вернется. Если заниматься боксом долгое время – 10, 15, 20, 25 лет, – то бокс становится наркотиком. Если ты в один день не пойдешь на тренировку, ты почувствуешь себя мертвым. По крайней мере, со мной так. Я тренируюсь каждый день. Я не занимаюсь боксом каждый день. Иногда я занимаюсь кроссфитом и бегом", – сказал Усик.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Недавно украинский промоутер Александр Красюк отреагировал на решение Тайсона закончить выступления. В то же время британец уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна, который требует от Цыганского короля боя с Джошуа. А папарацци показали, что сейчас происходит с Фьюри после завершения карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что Тайсон Фьюри готовится сделать "несколько серьезных заявлений" после завершения карьеры. Кроме того, в команде Александра Усика назвали глупцами критиков британского боксера.

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