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"Если ты..." Усик впервые отреагировал на завершение карьеры Фьюри

Александр Чеканов
Спортивные новости
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'Если ты...' Усик впервые отреагировал на завершение карьеры Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) не верит в то, что его последний соперник Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) действительно завершил карьеру. Британец огласил о том, что идет из бокса, 13 января, однако наш соотечественник выразил уверенность в том, что Цыганский король изменит свое решение.

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Об этом Усик заявил в интервью talkSPORT. По его словам, ему трудно поверить в то, что Фьюри после многих лет занятий боксом просто перестанет испытывать желание вновь вернуться на ринг. Украинец подчеркнул, что для атлетов спорт становится настоящим наркотиком.

"Если ты..." Усик впервые отреагировал на завершение карьеры Фьюри
"Если ты..." Усик впервые отреагировал на завершение карьеры Фьюри

"Я об этом не думаю, но я думаю, что это неправда. Как только Тайсон расслабится и отдохнет, возможно, он вернется. Если заниматься боксом долгое время – 10, 15, 20, 25 лет, – то бокс становится наркотиком. Если ты в один день не пойдешь на тренировку, ты почувствуешь себя мертвым. По крайней мере, со мной так. Я тренируюсь каждый день. Я не занимаюсь боксом каждый день. Иногда я занимаюсь кроссфитом и бегом", – сказал Усик.

"Если ты..." Усик впервые отреагировал на завершение карьеры Фьюри

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

"Если ты..." Усик впервые отреагировал на завершение карьеры Фьюри

Недавно украинский промоутер Александр Красюк отреагировал на решение Тайсона закончить выступления. В то же время британец уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна, который требует от Цыганского короля боя с Джошуа. А папарацци показали, что сейчас происходит с Фьюри после завершения карьеры.

"Если ты..." Усик впервые отреагировал на завершение карьеры Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что Тайсон Фьюри готовится сделать "несколько серьезных заявлений" после завершения карьеры. Кроме того, в команде Александра Усика назвали глупцами критиков британского боксера.

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