'Мой план – это Усик': британский ветеран бокса бросил вызов украинцу

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора (36-13, 23 КО) намерен провести реванш против объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (23-0, 14 КО). Британец после победы над Отто Валлином (27-3, 15 КО) бросил вызов нашему соотечественнику, которому он проигрывал в 2020 году.

Видео дня

Об этом сам Чисора заявил в интервью телеканалу talkSPORT. 41-летний бывший претендент на чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC) из Лондона выразил уверенность в том, что он победил Усика, с которым поддерживает хорошие отношения.

"Я собираюсь распродать стадион "Тоттенхэм" в Лондоне. Я хочу позвонить Александру, и тогда мы посмотрим, сможем ли мы провести реванш. Александр Усик, да, я хочу с ним встретиться. Я выиграл тот бой, который у нас был в 2020 году. Посмотрим, как все сложится. Так что сейчас мой план – это Усик. Вот почему я хочу сразиться с Александром прямо сейчас", – сказал Чисора.

Отметим, что после боя с Валлином британец поднял в ринге плакат с изображением Усика. Украинец называл Дерека самым опасным соперником в своей карьере. 31 октября 2020-го Усик был сильнее Чисоры единогласным решением судей – 117-112 и дважды 115-113.

На минувшей неделе стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса WBC. Кроме того, Усик покинул Украину и сейчас находится в США. Одно из его фото из Вашингтона вызвало ажиотаж в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Красюк назвал сроки, когда Александр Усик проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, что сам боксер покинул Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!