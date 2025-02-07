'Настоящая сексуальность': жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии

Жена объединенного чемпиона мира Александра Усика Екатерина предстала в таинственном образе в новой фотосессии. Супруга нашего легендарного боксера произвела снимками настоящий фурор, вызвав восторги среди соотечественников, которые бурно отреагировали на фото крымчанки.

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Соответствующий пост на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала киевская фотограф Анастасия Водченко. Она специализируется на необычном концепте черно-белых снимков, которые подчеркивают красоту моделей.

"Настоящая сексуальность не нуждается в огласке", – подписала снимки Водченко.

Пользователи социальной сети не прошли мимо фотографий Катерины Усик. Они засыпали супругу чемпиона супертяжелого веса множеством комплиментов.

"Очаровательные, таинственные фото. Браво", "Ну какая же красота", "Обожаю вас", "Очень огнено", "Как красиво", "Очень красивая женщина", "Нашла образ", "Какая красота, очень сильно", "Какая красивая", "Невероятная", "Вау", – пишут в комментариях.

Отметим, что Катерина и Александр покинули Украины и отправились в США. Здесь украинский боксер провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда Александр Усик проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри.

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