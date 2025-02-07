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"Настоящая сексуальность": жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии

Александр Чеканов
Спортивные новости
2 минуты
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'Настоящая сексуальность': жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии

Жена объединенного чемпиона мира Александра Усика Екатерина предстала в таинственном образе в новой фотосессии. Супруга нашего легендарного боксера произвела снимками настоящий фурор, вызвав восторги среди соотечественников, которые бурно отреагировали на фото крымчанки.

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Соответствующий пост на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала киевская фотограф Анастасия Водченко. Она специализируется на необычном концепте черно-белых снимков, которые подчеркивают красоту моделей.

"Настоящая сексуальность": жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии

"Настоящая сексуальность не нуждается в огласке", – подписала снимки Водченко.

Пользователи социальной сети не прошли мимо фотографий Катерины Усик. Они засыпали супругу чемпиона супертяжелого веса множеством комплиментов.

"Настоящая сексуальность": жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии
"Настоящая сексуальность": жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии
"Настоящая сексуальность": жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии
"Настоящая сексуальность": жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии
"Настоящая сексуальность": жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии

"Очаровательные, таинственные фото. Браво", "Ну какая же красота", "Обожаю вас", "Очень огнено", "Как красиво", "Очень красивая женщина", "Нашла образ", "Какая красота, очень сильно", "Какая красивая", "Невероятная", "Вау", – пишут в комментариях.

"Настоящая сексуальность": жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии
"Настоящая сексуальность": жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии

Отметим, что Катерина и Александр покинули Украины и отправились в США. Здесь украинский боксер провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

"Настоящая сексуальность": жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии
"Настоящая сексуальность": жена Усика произвела фурор таинственным образом в новой фотосессии

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда Александр Усик проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри.

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