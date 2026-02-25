Плоский живот после 45: упражнения, которые работают лучше тренажеров. Видео

Многие люди после 45 лет замечают, что живот начинает обвисать, даже если регулярно занимаются в спортзале. Обычные тренажеры для пресса часто не дают ожидаемого результата, ведь они не задействуют глубокие мышцы кора.

Эксперты советуют обратить внимание на функциональные упражнения, которые укрепляют среднюю часть тела в естественном положении стоя. Издание eatthis.com опубликовало четыре ежедневных упражнения, которые помогут подтянуть живот и улучшить осанку без дополнительных тренажеров.

"Эти движения тренируют мышцы кора в вертикальном, функциональном положении, где они действительно работают в повседневной жизни. Тренажеры для пресса в основном изолируют поверхностные мышцы и увеличивают нагрузку на позвоночник, не улучшая осанку или стабильность. После 45 лет важнее глубокое вовлечение кора, правильное дыхание и координация всего тела, чем повторяющиеся сгибания. Такие упражнения помогают поддерживать мышечную массу и метаболическое здоровье, что более эффективно влияет на жир на животе, чем обычные тренировки на тренажерах", – объясняет тренер Карен Энн Канхем.

Ходьба стоя с корсетом

Во время этого упражнения Канхэм советует "осторожно напрягать пресс, будто затягиваешь пояс, и медленно поднимать колени".

Станьте прямо, ноги на ширине бедер, руки вдоль тела.

Поднимите левое колено до уровня бедра, одновременно отводя правую руку вперед, а левую назад. Держите мышцы кора напряженными.

Опустите ногу и повторите с правым коленом, взмахивая левой рукой вперед, а правой назад.

Поддерживайте ровную осанку и дыхание.

Выполните 2-3 подхода по 20 контролируемых шагов.

Вставание из положения сидя

"Вставание с крепкого стула помогает укрепить ноги и корпус и улучшает чувствительность к инсулину", – отмечает Канхем.

Сядьте на стул, ноги на полу под коленями.

Немного наклонитесь вперед и попробуйте подняться, не используя руки или дополнительную опору.

Медленно сядьте назад, контролируя движение.

Выполните 2-3 подхода по 8-12 повторений.

Вращения туловища стоя

Это упражнение активирует косые мышцы живота через скручивание от грудной клетки.

Станьте прямо, ноги на ширине бедер.

Скрестите руки перед грудью или держите медицинский мяч, вытянув руки вперед.

Скручивайтесь от мышц кора, вращая туловище из стороны в сторону, бедра остаются неподвижными, стопы стоят на полу.

Выполните 2 подхода по 12-16 повторений в каждую сторону.

Перенос веса

Ходьба с тяжелыми весами задействует глубокие мышцы кора и улучшает осанку.

Держите гантели или гири весом 25-30 кг в каждой руке вдоль туловища.

Идите вперед, держа туловище неподвижным.

Выполните 3 раунда по 30-60 секунд.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет после 45 лет уменьшить обвисание живота, улучшить стабильность и осанку, а также поддерживать общее метаболическое здоровье.

