Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников возмутился решением Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить сборную России к ЧМ-2026. Бывший биатлонист при этом с характерным для представителей страны-агрессорки надменностью высказался в адрес шведов, вспомнив Северную войну 1700-1721-х годов.

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Об этом Кожевников заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот отметил, что не ждет ничего хорошего от Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе участия российских хоккеистов на Олимпиаде-2026.

"Решение ожидаемое. Не знаю, кто занимался вбросами о том, что шведы якобы теперь за наше возвращение. Да никогда они не согласятся на это! Они еще Петра помнят, как мы им по соплям надавали. Ждут отмашки от своей Урсулы фон дер Ляйен, но она никогда ее не даст. Олимпиада? Да МОК точно такие же негодяи и русофобы. Что говорить, если нашего Павла Владимировича Буре там просто отключают. Я буду только за, если они одумаются, но я-то простой болельщик", – сказал Кожевников.

Ранее в РФ заявили о намерении принять участие в Кубке мира по хоккею, который будет организован Национальной хоккейной лигой (НХЛ) без участия IIHF.

Как сообщал OBOZ.UA, российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику из-за недопуска россиян к ЧМ по хоккею.

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