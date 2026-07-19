Почему при растяжке возникает резкая боль в мышцах: врач назвал тревожные причины

Болезненные судороги во время растяжки знакомы многим, но далеко не все знают, почему они возникают. В большинстве случаев причина кроется в переутомлении мышц, обезвоживании или нарушении баланса важных минералов.

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В то же время иногда такие симптомы могут сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем. Врач Суд объяснил express.co, почему возникают мышечные спазмы во время растяжки и как можно снизить риск их появления.

Врач отмечает, что судороги, возникающие во время растяжки, представляют собой непроизвольные мышечные спазмы, из-за которых человек испытывает сильную боль. По словам специалиста, чаще всего появление таких судорог могут провоцировать:

обезвоживание организма;

чрезмерная нагрузка на мышцы;

мышечная усталость;

недостаточное кровообращение;

защемление нерва;

нарушение электролитного баланса.

Врач также отметил, что причиной может быть дефицит магния. В то же время другие медицинские эксперты отмечают, что мышечные спазмы нередко возникают из-за нарушения минерального баланса, в частности недостатка кальция или калия. Из-за этого мышцы теряют способность поддерживать достаточный уровень жидкости, что повышает риск появления судорог.

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Врач предупредил, что иногда подобные симптомы могут быть признаком более серьезных проблем со здоровьем.

"В редких случаях мышечные спазмы могут свидетельствовать о более серьезном заболевании, таком как проблемы с почками, гипотиреоз или нарушение обмена веществ", – подчеркнул он.

По словам специалиста, лечение зависит от причины возникновения судорог, поэтому в отдельных случаях стоит обратиться к семейному врачу для обследования.

Он добавил: "Лечение будет заключаться в устранении первопричины. Но если вам нужны обезболивающие препараты, вы можете попробовать ибупрофен в качестве миорелаксанта. Однако, пожалуйста, обсудите это со своим врачом".

Как снизить риск возникновения судорог во время растяжки?

Специалисты рекомендуют не ограничиваться только растяжкой, если мышечные спазмы возникают регулярно.

"Хотя растяжка является одним из методов облегчения мышечных спазмов, она не обязательно должна быть единственным методом", – отмечают эксперты.

Они советуют поддерживать достаточный уровень гидратации, поскольку восстановление водного баланса помогает снизить вероятность возникновения судорог. Для этого следует регулярно пить воду или напитки, способствующие восполнению запасов жидкости и электролитов.

Кроме того, облегчить состояние могут тепловые процедуры. Горячий душ или прикладывание теплой грелки к проблемному участку помогают расслабить мышцы. Также полезно продолжать выполнять медленные и осторожные упражнения на растяжку, не допуская резких движений.

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