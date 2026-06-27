После 40 лет тело меняется: эксперт назвала привычки, которые помогут оставаться в форме

После 40 лет поддерживать хорошую физическую форму становится сложнее из-за естественных изменений в организме. Снижение мышечной массы и замедление метаболизма могут влиять на вес и общее самочувствие.

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Однако правильный подход к физической активности помогает оставаться энергичным и подтянутым в любом возрасте. Эксперт по физической терапии Кэти Ландье поделилась с eatthis.com простыми рекомендациями, которые помогут сделать тренировки более эффективными и поддержать здоровье после 40 лет.

Почему важно оставаться активными?

С возрастом процесс сжигания калорий естественным образом замедляется. Одной из причин является уменьшение объема мышечной ткани, которая играет важную роль в поддержании активного метаболизма. Кроме того, многие люди постепенно сокращают уровень физической активности, что может способствовать набору лишнего веса.

Эксперты отмечают, что регулярные тренировки, сбалансированное питание, достаточное потребление воды и поддержание мышечной массы способны положительно влиять на общее состояние здоровья и помогать контролировать вес.

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Не пытайтесь изменить всё сразу

По словам Ландье, одна из самых распространенных ошибок – слишком резкий старт. Если человек раньше не занимался спортом, не стоит сразу переходить к интенсивным тренировкам пять раз в неделю.

Вместо этого она рекомендует начинать с простых упражнений, которые легко вписать в ежедневный график. Это могут быть маршировка на месте, приседания, подъемы на носки, прыжки и отжимания.

Со временем количество подходов или частоту выполнения упражнений можно постепенно увеличивать.

"Дайте себе время, чтобы выработать рутину, и, скорее всего, вы начнете с нетерпением ждать своих упражнений и даже делать их чаще", – объясняет Ландье.

Делайте акцент на силовых упражнениях

Специалист также обращает внимание на саркопению – возрастную потерю мышечной массы. Этот процесс может приводить к снижению физических возможностей и даже потере самостоятельности в пожилом возрасте.

Именно поэтому важно регулярно включать в свой график упражнения с отягощением или другие виды силовых тренировок.

"Чтобы бороться с этим, крайне важно сосредоточиться на силовых тренировках. Выполнение меньшего количества повторений с большим весом поможет сосредоточиться на мышцах, которые в первую очередь страдают от саркопении", – отмечает Ландье.

Измените подход к оценке своей формы

После 40 лет стоит пересмотреть свои ожидания и критерии оценки результатов. По мнению эксперта, главная цель заключается не только в уменьшении цифры на весах, но и в поддержании достаточного уровня физической активности и сохранении мышечной массы.

Ландье подчеркивает: "С возрастом нормально (особенно для женщин) набирать вес. Это здорово, и мы не хотим от этого избавляться. Вместо этого внимание должно быть сосредоточено на объеме физической активности, которую вы получаете, а не на цифре на весах".

По словам специалистки, именно регулярная физическая активность, а не постоянный контроль веса, является одним из ключевых факторов здорового старения и поддержания хорошей физической формы.

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