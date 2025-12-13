Самое эффективное упражнение от боли в ногах: чем полезно плавание

С возрастом наши суставы становятся более уязвимыми, и даже обычная прогулка может сопровождаться неприятной болью в ногах. Остеоартрит – одна из самых распространенных причин этого дискомфорта, которая со временем ограничивает подвижность и ухудшает качество жизни.

Видео дня

Однако ученые доказали, что существует простое и безопасное упражнение, способное значительно облегчить боль и вернуть гибкость суставам. Этот вид физической активности не требует сложного оборудования, подходит для любого возраста и, главное, имеет мощный лечебный эффект, пишет eatthis.com.

"Хроническая боль – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема, которая влияет на жизнь миллионов людей", – отмечает доктор медицины Р. Джейсон Йонг.

Одной из самых частых причин этого состояния является остеоартрит. Болезнь возникает из-за постепенного стирания хрящей в суставах, что приводит к боли, скованности и потере подвижности. Чаще всего остеоартрит поражает именно ноги – колени и бедра, затрудняя даже обычную ходьбу или подъем по лестнице. Однако специалисты предупреждают: избегать движения – худшее, что можно сделать.

"Бездействие только ухудшает состояние коленей при остеоартрите. Как только вы прекращаете двигаться, суставы становятся все более жесткими. Представьте себе: движение – это смазка для ваших суставов", – объясняет доктор Кари Орланди.

Плавание – лучшее упражнение для снятия боли в ногах

Поскольку человеческое тело примерно на 60% состоит из воды, совсем неудивительно, что именно плавание считают одной из самых эффективных форм физической активности для уменьшения боли при остеоартрите.

Согласно исследованию, опубликованному в Rehabilitation Nursing, программа водных тренировок значительно улучшила состояние людей с остеоартритом: уменьшила боль, повысила подвижность и облегчила выполнение повседневных задач. Большинство участников отметили также улучшение настроения и общего самочувствия.

Другое исследование, представленное в журнале Interventional Medicine & AppliedScience, наблюдало за пожилыми мужчинами с остеоартритом коленей. После восьми недель регулярных водных упражнений участники группы плавания почувствовали значительное облегчение боли и улучшение равновесия. К подобным выводам пришли и ученые журнала Rheumatology: регулярное плавание уменьшает боль и скованность суставов, укрепляет мышцы и улучшает функциональность даже у людей среднего и старшего возраста.

Почему именно вода снимает нагрузку с суставов?

Плавание имеет уникальное свойство – вода уменьшает давление на кости и суставы благодаря своей плавучести. В отличие от бега или прыжков, где каждый шаг создает ударную нагрузку, движение в воде позволяет поддерживать активность без вреда для хрящей. Это своеобразная двойная польза: тело укрепляется, улучшается кровообращение и гибкость, а боль при этом не усиливается.

Причем для пользы вовсе не обязательно преодолевать десятки длин бассейнов. "Это не обязательно должно быть только плавание. Можно выбрать водную аэробику или просто ходьбу в воде – как на мелком, так и на глубоком уровне", – объясняет доктор Ван Итерсон.

Водные тренировки полезны в любом возрасте

Хотя остеоартрит чаще всего встречается у пожилых людей, профилактику лучше начинать раньше. Исследование, опубликованное в журнале PM&R, показало: те, кто занимался плаванием до 35 лет, значительно реже имели проблемы с коленями в дальнейшей жизни. Таким образом, регулярное плавание в молодом возрасте может стать инвестицией в здоровье суставов на десятилетия вперед.

Каких нагрузок лучше избегать?

Если вы уже имеете боли в ногах или риск остеоартрита, врачи советуют избегать определенных видов спорта. Исследование показало, что ракетковые игры, в частности теннис или ракетбол, могут ухудшить состояние колен – особенно у людей с избыточным весом (более 90 кг).

Причина кроется в характерных для этих игр резких движениях в сторону. "Значительная боковая нагрузка во время ракетковых видов спорта создает сильное давление на внутреннюю часть коленного сустава, что приводит к повышенной компрессии костных структур. В нашем исследовании именно у игроков в ракетные виды спорта мы наблюдали большую дегенерацию хрящей в области большеберцовой кости", – объясняет доктор Сильвия Широ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие силовые упражнения стоит делать бегунам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.