Сжигай жир, пока спишь: вечерняя тренировка, работающая ночью

Многие считают, что жир сжигается только во время интенсивных тренировок, но на самом деле организм продолжает эту работу даже во сне. Чтобы помочь телу эффективнее работать во время отдыха, достаточно выполнять короткую вечернюю тренировку перед сном.

Такой комплекс не только ускоряет метаболизм, но и улучшает качество сна, способствует расслаблению и восстановлению мышц. По словам экспертов, именно сочетание движения и покоя дает лучший результат в борьбе с лишними килограммами, пишет eatthis.com.

Специалист по фитнесу Кимберли Нузи поделилась эффективным вечерним комплексом, который помогает телу работать даже тогда, когда вы погружаетесь в сон.

"Мышцы сжигают больше калорий и во время тренировок, и в состоянии покоя, чем жировые ткани. Если делать только кардио, вы теряете и мышцы, и жир. А вот добавление силовых упражнений помогает повысить скорость обмена веществ в покое, улучшить состав тела и даже качество сна. Это критически важно для восстановления, выработки гормонов, уменьшения уровня стресса и активного сжигания жира", – объясняет Нузи.

Завершающее упражнение – поза ребенка – поможет снизить частоту сердечных сокращений, снять напряжение и улучшить сон, что также влияет на эффективность восстановления и результат.

Этот комплекс следует выполнять дважды подряд, придерживаясь указанного количества повторений или времени. Между упражнениями – минимальные перерывы, а после первого круга можно отдохнуть 30-60 секунд и повторить цикл еще раз.

1. Приседания с собственным весом

Поставьте ноги на ширину плеч, слегка разверните носки наружу и напрягите мышцы пресса. Согните колени и отведите таз назад, как будто садитесь на стул. Опускайтесь, пока бедра не будут параллельны полу, задержитесь на мгновение и вернитесь в исходное положение, отталкиваясь пятками. Для усложнения упражнения положите руки за голову. Выполните 15 повторений.

2. Обратные выпады

Станьте ровно, сделайте шаг назад одной ногой и согните колени, опускаясь до угла 90°. В нижней точке сделайте паузу, после чего вернитесь в исходное положение. Повторите движение другой ногой. Выполните по 10 повторений на каждую ногу.

3. Отжимания

Поставьте ладони под плечами, вытяните ноги назад и держите тело в одной линии от головы до пяток. Медленно опустите грудь к полу, затем снова поднимитесь до позиции высокой планки. Выполните 10 повторений.

4. Планка на предплечьях

Примите положение планки: тело – в одну линию, предплечья на полу, живот напряжен. Вес равномерно распределен между локтями и пальцами ног. Удерживайте позицию 30-60 секунд, не прогибаясь в спине.

5. Поза ребенка

Станьте на колени, держа их на ширине бедер, а большие пальцы ног – вместе. Медленно опустите туловище между коленями, вытяните руки вперед и коснитесь лбом пола. Оставайтесь в этой позе 60 секунд, дыша спокойно и глубоко.

Выполняя этот короткий вечерний комплекс ежедневно, вы не только поддержите метаболизм ночью, но и улучшите сон, расслабите тело и поможете мышцам эффективно восстанавливаться.

