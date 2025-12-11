Тренировка эксперта: как выглядит идеальный спортивный режим доктора Майка Бола

Регулярные физические нагрузки являются основой здоровья, но не всегда легко понять, с чего начать или как тренируются те, кто лучше всего разбирается в медицине. Именно поэтому многим интересно узнать, какие упражнения ежедневно выполняет врач, чтобы поддерживать тело в тонусе и сохранять выносливость.

Доктор медицинских наук, врач Майк Бол демонстрирует, как правильно сочетать разные виды тренировок и при этом избегать перегрузки. Его подход может стать надежным ориентиром для всех, кто стремится улучшить свою физическую форму и общее состояние здоровья, пишет eatthis.com.

Доктор Бол тренируется почти каждый день

Этот врач строго придерживается советов, которые советует другим, и тщательно следит за собственным самочувствием. Бол посещает спортзал шесть или даже семь раз в неделю, делая акцент на силовых нагрузках. Тренировку он начинает с десятиминутной динамической разминки, после чего переходит к примерно 90 минутам работы с весами. Зато он почти не включает в свой распорядок плиометрические упражнения, тренировки на ловкость, баланс или скорость.

"Когда я поднимаю вес, я придерживаюсь разделенного режима, то есть я тренирую разные группы мышц в разные дни. В один день я делаю "толкание" – это грудь, плечи и трицепсы. На следующий день – "тягу", то есть широкие мышцы спины, верх спины и бицепсы. Затем уделяю время нижней части тела – пресс, косые мышцы, поясницу и ноги. После этого либо повторяю цикл, либо делаю перерыв", – объясняет он.

Такой подход обеспечивает каждой группе мышц минимум двое суток отдыха, прежде чем переходить к повторной нагрузке.

Финиш – протеиновый коктейль

Во время каждой тренировки Бол выполняет примерно 15-20 упражнений, которые соответствуют мышечной группе дня. На каждое упражнение он делает от трех до шести сетов по 6-12 повторений. Завершает тренировку пробежкой на беговой дорожке и еще десятью минутами статической растяжки, чтобы снять напряжение с мышц.

"Я завершаю все это шоколадным коктейлем, который содержит 75 граммов белка. Протеиновый коктейль имеет прекрасный вкус и дает моему организму питательные вещества, необходимые для восстановления", – говорит врач.

Четыре категории тренировок, которые советует включать каждому

Бол рекомендует людям любого возраста – в том числе и пожилым – сочетать четыре ключевых типа физической активности: упражнения на гибкость, силовые тренировки, нагрузки на кор и кардио. Гибкость помогает сохранять амплитуду движений, кардио улучшает кровообращение и способствует сжиганию калорий, тренировки кора обеспечивают стабильность и функциональность, а силовые упражнения важны для роста мышц, прочности костей и метаболизма.

Врач предлагает адаптировать его комплекс под собственные возможности: "Этот комплекс безусловно подойдет для пожилых людей, хотя не обязательно тратить столько времени на силовые тренировки – даже только 30 минут могут быть полезными. Пожилые люди также должны добавлять тренировки на равновесие (например, стояние на одной ноге) в свой распорядок по крайней мере три раза в неделю", – советует он.

