В списке три россиянина: в авиакатастрофе в США погибли 14 фигуристов. Поименный перечень

Авиакатастрофа рейса PSA Airline, которая произошла в Вашингтоне 29 января, унесла жизни 14 действующих и бывших представителей фигурного катания. Среди жертв крушения самолета Bombardier CL-600-2C10, который столкнулся с военным вертолетом, были два чемпиона мира из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также тренер Александр Кирсанов.

Видео дня

Полный список жертв-фигуристов публикует портал Golden Skate. Всего в катастрофе погибли 67 человек – 60 пассажиров и четыре члена экипажа гражданского самолета и три пилота военного вертолета.

СПИСОК ЖЕРТВ АВИАКАТАСТРОФЫ В ВАШИНГТОНЕ ИЗ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ.

1. Евгения Шишкова, 52 года, российская фигуристка и тренер, клуб Бостона

2. Вадим Наумов, 55 лет, российский фигурист и тренер, клуб Бостона

3. Джинна Хан, 13 лет, американская фигуристка китайского происхождения, клуб Бостона

4. Спенсер Лейн, 16 лет, американский фигурист, клуб Бостона

5. Александр Кирсанов, 46 лет, российско-азербайджанский фигурист и тренер, университет Дэлавера

6. Шон Кей, 11 лет, американский фигурист в танцах на льду, университет Дэлавера

7. Анджела Янг, 12 лет, американская фигуристка в танцах на льду, университет Дэлавера

8. Инна Волянская, 59 лет, российский тренер и фигуристка, клуб Северной Вирджинии

9. Эдвард Чжоу, 16 лет, американский фигурист, клуб Северной Вирджинии

10. Брилли Бейер, 12 лет, американская фигуристка, клуб Северной Вирджинии

11. Кори Айно, 16 лет, американский фигурист, клуб Северной Вирджинии

12. Эверли Ливингстон, 14 лет, американская фигуристка, клуб Вашингтона

13. Алидия Ливингстон, 11 лет, американская фигуристка, клуб Вашингтона

14. Франко Апарисио, американский фигурист, клуб Вашингтона

Также среди погибших есть родители самих спортсменов. Всего в числе жертв авиакатастрофы 24 представителя сообщества фигурного катания.

Как сообщал OBOZ.UA, американский фигурист Джон Маравилла чудом не оказался среди пассажиров рейса авиакомпании PSA Airlines из-за своей собаки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!