Всего 5 минут после пробуждения: упражнения, которые запускают метаболизм на полную

Многие люди откладывают тренировки из-за недостатка времени, но даже несколько минут активности могут принести пользу организму. Короткие утренние упражнения помогают быстрее проснуться, заряжают энергией и запускают процесс сжигания жира.

В то же время учёные продолжают исследовать, в какое именно время суток физическая активность является наиболее эффективной для метаболизма. Один из таких комплексов от eatthis.com занимает всего пять минут, но способен задействовать почти все основные группы мышц.

Новое крупное исследование, опубликованное в журнале Diabetologia, показало, что для метаболизма лучшим временем для физической активности может быть ранний вечер. В исследовании участвовали мужчины с ожирением, которые вели малоподвижный образ жизни и питались преимущественно жирной пищей. В результате оказалось, что тренировки в 18:30 помогали лучше нейтрализовать негативное влияние такого рациона, чем занятия в 6:30 утра. Кроме того, у тех, кто занимался вечером, фиксировали лучшие показатели здоровья.

Несмотря на это, утренние тренировки не стоит недооценивать. Учёные неоднократно доказывали, что физическая активность в начале дня помогает быстрее проснуться, улучшает внимание и настраивает на продуктивность. Также исследования показывают: люди, которые тренируются утром, чаще делают более здоровый выбор в питании в течение дня. К тому же утренние упражнения проще вписать в график, ведь вечером планы могут измениться.

Еще одно преимущество – активное сжигание жира. Правда, перед более интенсивными упражнениями организму все же нужна небольшая подпитка. Если же вы ищете короткую, но эффективную тренировку на утро, эта пятиминутная программа может стать отличным вариантом. Для нее понадобятся только гантели и немного свободного пространства. Выполняйте упражнения одно за другим, отдыхая между ними примерно 15 секунд. Если есть больше времени и сил, можно повторить комплекс еще 3-4 раза.

Приседания с гантелями перед собой (45 секунд)

Поднимите две гантели до уровня плеч. Напрягите мышцы живота, отведите таз назад и опускайтесь в присед, пока бедра не станут параллельными полу. Возвращаясь в исходное положение, делайте акцент на пятках и бедрах, а в верхней точке дополнительно напрягайте ягодицы и переднюю часть бедер.

Упражнение "лыжник" с гантелями и ударами вперед (45 секунд)

Держите гантели вдоль тела. Отведите руки назад, а затем резко проведите их вперед, помогая движениям бедрами. После этого верните руки обратно к корпусу и повторите движение в непрерывном темпе.

Тяга гантелей в наклоне (45 секунд)

Поставьте ноги на ширине плеч, отведите таз назад и наклоните корпус минимум на 45 градусов. Напрягите пресс и подтягивайте гантели к бедрам, сжимая мышцы спины в верхней точке. Затем полностью выпрямляйте руки и повторяйте упражнение.

Боковая планка с подъемом ноги (по 45 секунд на каждую сторону)

Примите положение боковой планки: плечо должно быть над запястьем, а ноги – сложены вместе. Поднимите таз и держите корпус напряженным. Верхнюю ногу поднимайте как можно выше, ведя движение пяткой и напрягая ягодичные мышцы. Медленно верните ногу в исходное положение и выполняйте следующее повторение.

