'Я был удивлен': промоутер ответил, действительно ли Усика нокаутировали в спарринге

Обладатель интерконтинентального чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) Мартин Баколе (21-1, 16 КО) продемонстрировал прекрасные навыки в спаррингах с Александром Усиком (23-0, 14 КО). При этом нет никаких свидетельств того, что конголезец отправлял украинца в нокаут, о чем африканец часто говорил.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Boxing King Media заявил промоутер Александр Красюк, который ведет дела Усика. Глава компании K2 Promotions Ukraine подчеркнул, что 31-летний Баколе после ухода нашего соотечественника станет настоящей звездой супертяжелого дивизиона.

"Я видел спарринги Мартина Баколе. Есть несколько историй, в которых Мартин говорил, что он нокаутировал Усика, но я никогда этого не видел. Я помню, как помогал Мартину в углу, давал ему воду, поддерживая его в некоторых спаррингах. Однажды, когда я пришел в зал, то был удивлен. Ринг был очень маленьким, четыре на четыре метра, чрезвычайно маленьким, и когда Мартин дрался, я восхищался его мастерством. После того, как Усик уйдет на пенсию, Мартин Баколе станет королем дивизиона", – сказал Красюк.

Ранее Баколе назвал себя единственным боксером, который может нокаутировать украинского суперчемпиона. Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Красюк назвал сроки, когда Александр Усик проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Кроме того, стало известно, что сам боксер покинул Украину.

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