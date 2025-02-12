'Ждем реванш с Фьюри?' В России назвали возвращение Кличко 'самым громким камбэком года'

Возвращение легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО) на профессиональный ринг станет самым грандиозным событием в мире бокса в нынешнем году. 48-летний украинец хочет побить рекорд Джорджа Формана, который завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера в 1994 году, что обеспечат аравийские функционеры.

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Об этом говорится в материале российского издания "Советский спорт" "Не ради денег, хотя… Владимир Кличко намерен вернуться на ринг в 48 лет". Обозреватели газеты отметили, что с нетерпением ожидают боя украинца, а соперником в нем хотели бы увидеть Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КЕО).

"Конечно, в мире спорта деньги играют ключевую роль, и у саудовцев они есть. А если говорить о возвращении Владимира Кличко, то это будет точно не просто бой, а поединок за титул. И деньги – еще один стимул для тяжеловеса. Последние два боя в своей карьере экс-чемпион мира проиграл. В 2015-м украинец уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри. А в 2017-м на стадионе "Уэмбли" проиграл Энтони Джошуа в чемпионском бою. Возвращение боксера на ринг однозначно станет самым громким камбэком года. Ждем реванш с Фьюри?" – отметили в РФ.

Владимир и Тайсон должны были провести реванш, но британец отказался от него и освободил все пояса. Ранее стал известен боксер, с которым украинец может выйти в ринг – его он уже побеждал в 2014 году.

Отметим, что промоутер Александр Красюк также назвал невозможным поединок Александра Усика (23-0, 14 КО) против Владимира. Это не помешало болельщикам назвать своего победителя боя Усик – Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко откровенно рассказал, что с ним произошло во время боя с Энтони Джошуа.

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