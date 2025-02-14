'Это проблема Тайсона, а не моя': Усик ответил на вопрос о Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) не видит ничего плохого в том, что Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) говорил о нем в период противостояния боксеров. Цыганский король, как называют британца, проявлял всяческое неуважение в отношении нашего соотечественника, одна украинец считает это лишь частью шоу.

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Об этом Усик признался в интервью британского таблоиду The Sun. По словам 38-летнего боксера из Симферополя, он с уважение относится ко всем своим оппонентам, включая Фьюри, а поэтому не держит в голове весь тот трешток, которым отметился Тайсон за время организации двух поединков против Александра.

"Я уважаю Тайсона. Я думаю, мы с Тайсоном уважаем друг друга. Жадное пузо стал моим лучшим противником и моим лучшим другом. Мои другие соперники проявили уважение и нормально себя вели. Мы подрались, и у нас не возникло никаких проблем. Это просто спорт. Но Тайсон не проявил уважения, это нормально, никаких проблем. Это проблема только Тайсона, а не моя. Я уважаю своих соперников, и для меня это очень важно", – сказал Усик.

Отметим, что в минувшем году украинец дважды побил британца. В мае наш соотечественник был сильнее раздельным решением судей, а декабрьском реванше добыл победу единогласным решением.

После второго поединка Фьюри объявил о завершении карьеры. Комментируя это решение британца, Усик отметил, что не верит в его окончательность.

Накануне наш соотечественник назвал своего соперника по следующему бою. Также Александр рассказал, что готовится провести самые необычный поединок в своей карьере, которую он собирается закончить в ближайшее время.

На минувшей неделе стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой после двух побед над Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Дональдом Трампу пообещал передать американскому лидеру чемпионский пояс Александра Усика.

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