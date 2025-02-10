'Мы с ним не одной крови': Кличко высказался о бое с Усиком

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) категорически отверг возможность поединка против Александра Усика (23-0, 14 КО) в случае своего возвращения на ринг. 48-летний спортсмен не стал скрывать желание возобновить карьеру, но бой с соотечественником не входит в его планы.

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Об этом Кличко-младший заявил в интервью YouTube-каналу авторитетного боксерского журнала The Ring. По словам Владимира, сейчас, когда Украина продолжает противостоять немотивированной и преступной военной агрессии России, невозможно себе представить, что будут драться два представителя нашей страны.

"Вы можете себе представить мой бой с Александром Усиком? Бой двух украинцев. Он не мой брат, мы с ним не одной крови, но он мой соотечественник. А наша страна находится в состоянии войны. Поэтому я не собираюсь посылать таким образом какие-то некорректные мессиджи. Вообще из-за войны у меня нет интереса смотреть боксерские поединки. Ну, за исключением боев Усика..." – сказал Кличко.

Ранее стал известен боксер, с которым украинец может выйти в ринг – его он уже побеждал в 2014 году. Кличко провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Отметим, что промоутер Усика Александр Красюк также назвал невозможным поединок его клиента против Владимира. Это не помешало болельщикам назвать своего победителя боя Усик – Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко откровенно рассказал, что с ним произошло во время боя с Энтони Джошуа.

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