'Пускай его фанаты...' Боксер из Крыма сделал вызывающее заявление об Усике

Российский боксер Дилмурод Сатыбалдиев (14-5, 5 КО), который представляет временно оккупированный Крым, назвал Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) победителем боя с Александром Усиком (23-0, 14 КО). 30-летний уроженец Кыргызстана высказал абсурдную мысль о том, что британец в пятом раунде боя 2023 года якобы пробил не ниже пояса, а точно в него.

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Об этом Сатыбалдиев заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. По словам представителя тяжелого веса, рефери поединка Луис Пабон должен был засчитать нокаут Усику, а не давать ему время на восстановление, так как удар Дюбуа был легитимным.

"Я увидел нокаут в их первом поединке с Дюбуа, Усик должен был проиграть тот бой. Пускай все его фанаты сейчас на меня обозлятся, но я так видел настоящий нокаут. В профессиональном боксе в резинку бить можно, нельзя ниже неё наносить удары, а удар был нанесён именно в пояс", – сказал Сатыбалдиев.

Недавно Дюбуа пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО). Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

На минувшей неделе стало известно, что Усика хотят лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Также Александра вызвал на бой британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Красюк назвал сроки, когда Александр Усик проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО. Кроме того, стало известно, что сам боксер покинул Украину.

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