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"Пускай его фанаты..." Боксер из Крыма сделал вызывающее заявление об Усике

Александр Чеканов
Спортивные новости
2 минуты
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'Пускай его фанаты...' Боксер из Крыма сделал вызывающее заявление об Усике

Российский боксер Дилмурод Сатыбалдиев (14-5, 5 КО), который представляет временно оккупированный Крым, назвал Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) победителем боя с Александром Усиком (23-0, 14 КО). 30-летний уроженец Кыргызстана высказал абсурдную мысль о том, что британец в пятом раунде боя 2023 года якобы пробил не ниже пояса, а точно в него.

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Об этом Сатыбалдиев заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. По словам представителя тяжелого веса, рефери поединка Луис Пабон должен был засчитать нокаут Усику, а не давать ему время на восстановление, так как удар Дюбуа был легитимным.

"Пускай его фанаты..." Боксер из Крыма сделал вызывающее заявление об Усике
"Пускай его фанаты..." Боксер из Крыма сделал вызывающее заявление об Усике

"Я увидел нокаут в их первом поединке с Дюбуа, Усик должен был проиграть тот бой. Пускай все его фанаты сейчас на меня обозлятся, но я так видел настоящий нокаут. В профессиональном боксе в резинку бить можно, нельзя ниже неё наносить удары, а удар был нанесён именно в пояс", – сказал Сатыбалдиев.

"Пускай его фанаты..." Боксер из Крыма сделал вызывающее заявление об Усике

Недавно Дюбуа пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО). Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

"Пускай его фанаты..." Боксер из Крыма сделал вызывающее заявление об Усике

На минувшей неделе стало известно, что Усика хотят лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Также Александра вызвал на бой британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО).

"Пускай его фанаты..." Боксер из Крыма сделал вызывающее заявление об Усике

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Красюк назвал сроки, когда Александр Усик проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО. Кроме того, стало известно, что сам боксер покинул Украину.

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