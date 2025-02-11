'Уберите Усика': промоутер Фьюри высказался о ситуации в супертяжелом весе

Промоутер Тайсона Фьюри (34-2-1, 23 КО) Фрэнк Уоррен считает, что на сегодняшний день Великобритания является центром мирового бокса в супертяжелом весе. Глава компании Queensberry Promotions при этом отметил, что главной звездой королевского дивизиона является Александр Усик (23-0, 14 КО).

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Такое мнение Уоррен выразил в интервью YouTube-каналу Sky Sports. Промоутер Цыганского короля, как называют Фьюри, подчеркнул, что на сегодняшний день подобрать достойных соперников для нашего суперчемпиона можно только среди британских представителей хевивейта.

"Уберите Усика, и мы – эпицентр мирового супертяжелого веса. Сейчас потрясающие времена. Когда я только начинал заниматься промоутерством, было только несколько реально хороших бойцов. Но никто из них не стал чемпионом мира. На вершине были американцы. Посмотрите сейчас. Везде британцы! И вне зависимости от того, с кем Усик проведет следующий бой, одно известно наверняка – он будет драться с британцем. Потому что сейчас 95% хевивейта – это боксеры из Британии. Нам повезло с ними", – сказал Уоррен.

Отметим, что следующим соперником Усика должен стать победитель поединка британца Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) и новозеландца Джозефа Паркера (35-3, 23 КО). При этом боксер из Лондона уже пригрозил украинцу местью за поражение в августе 2023 года.

На минувшей неделе стало известно, что Усика хотят лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Также Александра вызвал на бой британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Красюк назвал сроки, когда Александр Усик проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО. Кроме того, стало известно, что сам боксер покинул Украину.

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