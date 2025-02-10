Видео с Усиком собрало 2,3 млн просмотров за 4 дня: что на нем сделал украинец

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) снова в буквальном смысле взорвал социальные сети. Видео с одной из тренировок нашего соотечественника, который сейчас восстанавливается после победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше, стало вирусным.

Видео дня

Ролик разместила корпорация Sky Sports на своей странице в социальной сети Tik Tok. На нем можно увидеть подготовку украинского боксера к первому поединку против Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), который состоялся в сентябре 2021 года и завершился победой Усика единогласным решением судей.

На видео Александр исполняет так называемый танец крысы, чем и вызвал ажиотаж среди болельщиков. Всего за четыре дня пост набрал свыше 2,3 миллионов просмотров, а также более 250 тысяч лайков и двух тысяч комментариев.

На минувшей неделе стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, Усик покинул Украину и сейчас находится в США. Одно из его фото из Вашингтона вызвало ажиотаж в сети.

Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой после двух побед над Фьюри. Ранее Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Как сообщал OBOZ.UA, 41-летний британский ветеран бокса Дерек Чисора бросил вызов Александру Усику, а также вынес его фотографию после боя в Лондоне.

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