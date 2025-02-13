Усику предложили бой в Украине: боксер ответил категорическим отказом

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) категорически отверг возможность проведения боя в бриджервейте – промежуточном дивизионе между крузервейтом и хевивейтом. Наш соотечественник не видит смысла в подобном шаге, так как он неоправдан.

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Об этом Усик заявил в интервью телеканалу talkSPORT. Отвечая на вызов обладателя одного из поясов бриджервейта Кевина Лерены (30-3, 14 КО), который предложил украинцу подраться в нашей стране, Александр подчеркнул, что его не интересует возможность стать чемпион мира в трех весовых категориях.

"Я отвечу отказом. Я не думаю о подобном. Я чемпион в тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Бриджервейт это что-то новое? Там всего один пояс? Нет? Тогда, выходит, два. А я дерусь за четыре", – сказал Усик.

Ранее украинский суперчемпион сообщил, что собирается завершить карьеру после двух следующих боев. Также он не поверил в то, что Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) действительно завершил карьеру.

На минувшей неделе стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой после двух побед над Фьюри.

Ранее Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать.

Как сообщал OBOZ.UA, 41-летний британский ветеран бокса Дерек Чисора бросил вызов Александру Усику, а также вынес его фотографию после боя в Лондоне.

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